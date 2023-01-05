南大附小小學生「粉好玩」課程　憂這農產大量消失

▲中華醫事科技大學USR攜手南大附小彩虹斑馬團隊，設計「粉好玩」課程，帶領小學生到善化葛鬱金田，挖掘葛鬱金製作台灣古早的太白粉。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學USR攜手甫獲教育部戶外教育課程模組特優的南大附小彩虹斑馬團隊，設計「粉好玩」課程，帶領小學生到善化葛鬱金田，挖掘葛鬱金製作台灣古早的太白粉，學生驚呼7斤葛鬱金才能製作1斤手工太白粉，實在太珍貴了。

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中華醫大校長孫逸民表示，葛鬱金俗稱「粉薯」，是早年製作太白粉的原料，塊莖的澱粉含量17％以上。近年來市售太白粉已被泰國進口的廉價樹薯澱粉所取代，為了讓學生了解台灣古早的太白粉製作方式，特別安排此活動課程。

在善化小農王勝躍指導下，學生體驗採收、清洗、剝葉、輾壓、搓粉、沈澱及日晒等製粉過程。學生郭珈茵說，冬季的葛鬱金呈現落葉休眠，正是地下塊莖最肥大的時刻，同學們花了很大的力氣才將它挖出來，塊莖儲存了養分，還具有春天發芽繁衍後代的功能呢！

學生李若熙說，老師提供袋裝太白粉和木薯粉讓我們觀察，其成分竟然都是樹薯澱粉，但摸起來顆粒粗細不同。太白粉常用來勾芡，而粗顆粒的木薯粉適合沾裹炸物，取代了以往的番薯粉。

指導老師張景傑表示，市場因成本考量，使葛鬱金粉和番薯粉在商店都已難得一見；日後將再帶領學生到番薯田挖番薯製作番薯粉，保存這些廚房傳統的調料。