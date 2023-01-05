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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「國民黨執政短徵2千5百多億」　蘇貞昌喊稅收超徵是成果

▲行政院長蘇貞昌出席「國防兵力結構調整」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

中央拍板去年稅收超徵其中1400億全民共享，普發現金6000元。至於超徵一詞引起部分民眾質疑被多收錢，行政院長蘇貞昌表示，稅收的超徵和短徵，代表的是當年度的國家經濟表現，像2009年國民黨執政就曾因經濟不佳，短徵了2千5百多億元，而這回政府稅收還能都超乎預期4千多億，「這是行政效率跟全民共同努力拚經濟的成果」。

針對稅收超徵如何使用，蘇貞昌說，扣除應分配給地方政府的稅收700億元，中央政府可以運用的有3,800億元，當中1000億撥補勞健保、補貼電價，另外1000億增加產業韌性，協助有迫切需要的產業，而400億則被用以因應疫情衝擊，最後1400億普發現金於全民。

有關普發，蘇貞昌指出，中低收弱勢的照顧因為不需要另外立法，可以立即推動，政府決定除了原有的補助外，加發低收入戶每人 750 元、中低收入戶每人 500 元，每個月入帳且持續一年，讓經濟弱勢得到及時的溫暖。

至於預留2千億，蘇貞昌表示，因今年全球經濟較讓人擔憂，政府為了讓勞、健保能夠永續，平抑電價和通膨，同時也要協助產業面對衝擊，將補貼全民和面對困難。

蔡英文日前召開國安會議，並於新年談話時表示，未具體討論發放現金或消費券，資源優先協助高風險產業等用途，餘裕才研議全民共享，引發批評，連黨內立委包括管碧玲、何欣純等人都出聲反對。

不過，蔡英文3日指出，稅收其中1,800億元的部分，經過這幾天的討論，除了要預留一筆錢因應不時之需外，將保留一定額度，用發現金的方式，來作為全民共享的方案。

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