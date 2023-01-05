老公涉郭哲敏洗錢案　美妝YTR鄭雅勻認了訴請離婚！IG曝心聲

記者黃翊婷／綜合報導

名模錢帥君男友郭哲敏因涉嫌地下匯兌洗錢案遭通緝，有眼尖網友發現，美妝YouTuber鄭雅勻的老公也是洗錢案的嫌疑人之一。鄭雅勻自去年10月以後就鮮少在社群平台上PO文，昨日（4日）她在Instagram公開一篇321字的文章，坦言已在去年11月23日委託律師辦理離婚訴訟申請。

▲鄭雅勻已委託律師訴請離婚。（圖／翻攝自Instagram／selinachenglife，下同。）

鄭雅勻是伊林模特兒出身，後來轉戰當美妝YouTuber，受到大票粉絲喜愛，但去年10月23日她在臉書直播之後，至今都未曾PO文，YouTube頻道同樣在10月之後就沒有更新。接著，有網友在Dcard論壇PO文，指稱鄭雅勻的老公也是郭哲敏洗錢案的嫌疑人之一。

對此，鄭雅勻昨日（4日）在Instagram以黑底白字公開表示，和老公從短暫交往到結婚，2年多來夫妻倆一直都是各忙各的，她以為彼此之間所有事情都是毫無保留的，直到看到媒體報導，「我非常震驚也覺得心碎。對於這些完全違背社會價值觀的事件，我保證我個人從未參與。」

鄭雅勻表示，事發至今她始終無法聯繫上老公，所以遲遲沒辦法給大家正面交代，經過幾周煎熬之後，她已經在去年11月23日委託律師辦理離婚訴訟申請，「這陣子對我來說是有生以來最艱難的日子，但我還是必須做好母親的角色，獨自照顧好孩子。最後謝謝大家這陣子的關心，也再次，鄭重地致上我最深的歉意。」

鄭雅勻IG全文：

對於近期事件造成社會的負面影響，在此跟大家致歉。

從短暫的交往到結婚2年多來，我和先生一直都是各自為自己的工作忙碌，工作之餘照顧小孩也占據我大部分時間，我一直以為自己跟先生對彼此毫無保留，我們是最親密的一家人，所以當看到媒體的報導，我非常震驚也覺得心碎。

對於這些完全違背社會價值觀的事件，我保證我個人從未參與。然而事發至今因為始終無法聯繫上先生，故一直無法給大家正面交代，在此跟每一位耐心等待我回覆的粉絲及媒體朋友再次說聲抱歉。在煎熬幾周後，我已經在11月23日委託律師辦理離婚的訴訟申請。

這陣子對我來說是有生以來最艱難的日子，但我還是必須做好母親的角色，獨自照顧好孩子。最後謝謝大家這陣子的關心，也再次，鄭重地致上我最深的歉意。

鄭雅勻

2023年1月4日

▲鄭雅勻在IG的文章中談及這段時間內心有多麼煎熬。

至於郭哲敏等人涉及地下匯兌洗錢案一事，郭哲敏上個月23日曾接受《東森新媒體ETtoday》越洋電話專訪，他坦承認識前警政署政風主任黃錦秋，開設88會館只是讓朋友去「吃飯喝酒」，但自己是被騙2億多元的被害人，沒有必要行騙洗錢，他還抱怨檢警「我在的時候不抓，我走了才通緝」，並打算再等待2、3個月，檢方還他清白之後再返台說明。