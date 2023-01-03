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職場「7個拒絕大法」跟鳥事說掰！上司交付、前輩約喝酒都有不失禮解法

文／Workworks職場人

職場人們是個懂「拒絕」的人嗎？如果自認為是偏向害羞內向的個性，那肯定更不會懂得如何拒絕，本篇文章將分享《害羞內向的人，這樣說話增加好感度：180個模擬句實際演練，讓你學會看場合說話，不白目、不踩雷》的書籍，跟著編輯的腳步，一起學習「7種工作上的拒絕說話技巧」吧！

1.想拒絕上司交付的高難度工作

職場人們有過被上司交付高難度工作的經驗嗎？有時候連份內工作尚未完成，卻又被託付要擔任其他專案的負責人，究竟該怎麼拒絕呢？如果職場人們感覺到現場氣氛無法直接拒絕時，建議可以用「我想我無法勝任。不過我很想學習，希望能從旁協助」的角度委婉拒絕，讓上司感受到職場人們的為難處。

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2.想拒絕上司或主管拜託的無聊工作

 「每天幫我清點一下上班人數、傍晚時間幫我接送小孩」，如果職場人遇見以上主管指派無趣的工作內容，與其果斷拒絕容易得罪人，不如改用委婉的方式：「方便的話，這件事可不可以用OOO的方式來做？」，即便我們內心不想做，用這種委婉的表達方式，對方不僅聽感不會不舒服，反而覺得你是個態度積極的人！

3.想拒絕「幫我一下」的請託

 當眼前工作事務忙到不可開交，身旁同事卻偏偏找上你、想請你協助工作時，職場人們會怎麼回覆呢？編輯建議可用「不好意思我動作太慢，現在忙得不可開交」或是「我現在剛好有一點事」的說法委婉拒絕，如果利用訊息溝通的話還可以加上忙碌或是哭哭的表情符號唷！

4.想拒絕下班前的緊急工作

早上準時打卡的最大動機，不外乎就是下班準時閃人，職場人們有遇過下班前幾分鐘臨時被賦予工作任務的經驗嗎（怒），為了避免加班的可能性，建議可以向上司主管表示「不好意思，今天我家裡有事無法加班」，畢竟現在有更多企業重視工作與生活的平衡，普遍都能接受家裡有事的狀況，編輯還有遇過身邊朋友趁著疫情肆虐的情況下，裝病來推託加班的情況（歪樓）。

 5.想拒絕客戶提出新企劃的拜會活動

職場上最怕遇到死纏爛打的客戶，當公司的客戶過度積極想親自拜訪時，職場人們可以直接回覆「很抱歉，敝公司內部已經和上司討論過，我們認為OO部分有困難」，有時候拒絕的當下務必讓對方清楚感受到「那就沒辦法了」而放棄，如果職場人們還想保留再討論的可能性，就能用「暫時婉謝」夠委婉的說法替代。

6.想拒絕熟人提出條件差勁的請託

職場人們有遇過公司同事提出一些條件差勁的請託嗎？像是被使喚拿東拿西，或是做一些條件差勁的小事，遇到以上情況該怎麼拒絕呢？這時候下意識直接回覆「你的事我很想幫忙，但很不巧我手上事情太多了」，亦或是「我很怕我會給你添麻煩，還是不要好了」的說法，不僅回覆的有禮貌，對方聽到可能還會不好意思呢！

7.想拒絕前輩的喝酒邀約

職場上總會遇到幾個熱情的前輩，頻繁主動邀約下屬喝酒聚餐，如果職場人們是個不會喝酒的人，千萬不要了當拒絕，讓對方誤以為你是不想跟他一起，這時候可以用「謝謝你約我，但我很不會喝酒，如果改成吃午飯或喝下午茶，我會很開心」的說法！主動提議看是否能將酒局改為飯局，並表達遺憾之意委婉拒絕。

 以上分享「7種工作上的拒絕說話技巧」，職場人們覺得哪個最受用呢？其實只要用不讓對方不悅的應對方式，對方就不會太過介意，也能維持良好的人際關係唷！

【延伸閱讀】

獲得職場好人緣必學「7個頂尖溝通策略」 ：不執著自己想法、把話說得更精準，輕鬆成為辦公室人氣王

5個常見職場地雷請避開！矽谷創業家分享「幫倒忙、踩線管別人的工作項目」最討厭

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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