中國入境PCR「再揪199人確診」！最新陽性率曝：下降至19.9％

▲桃園機場，資料照。（圖／記者彭懷玉攝）

記者洪巧藍／台北報導

因應中國疫情爆發且準備邊境解封，我國從1月1日起針對中國入境航班乘客執行唾液PCR篩檢。中央流行疫情指揮中心今（4）日公布最新結果，1月2日篩出199名陽性個案，陽性率從首日的25%降至19.9%。





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▲1月2日自中國入境來台旅客採檢情形。（圖／指揮中心提供）

中國大陸今年1月8日起取消入境隔離政策，有序恢復公民出境旅遊，各國紛紛祭出相關邊境管理措施，指揮中心除維持現行不開放中國觀光客來台之政策外，今年1月1日零時起實施為期一個月（1/1~1/31）的「中國航班乘客加強檢疫專案」，針對中國北京、上海、成都、廈門4個直航航線入境以及金馬小三通乘客，入境時必須在機場或港口進行唾液PCR篩檢。

指揮中心發言人莊人祥說明，1月2日總計自中國大陸入境1001人，篩出199人確診，陽性率19.9%；其中795人從桃園機場入境，篩出陽性170人，另有206人從松山機場入境，篩出陽性29人。

不過相較首日陽性率25%，第二天呈現下降趨勢。莊人祥分析，這兩天主要返台都是上海、成都、廈門，比較少有從北京入境，可能城市間盛行率不同影響到篩檢陽性率，後續還要繼續觀察，但估計整體陽性率應該就在19%~25%之間。

指揮中心說明，民眾採檢後儘速返回住所進行7天自主防疫及後續自我篩檢，篩檢陽性者依規定進行5+n居家照護及自主健康管理，陽性檢體則後送疾管署昆陽實驗室進行病毒定序。

除中國直航班機於機場進行唾液PCR篩檢，指揮中心也將於今（112）年1月6日至1月31日(表定航班抵臺日)，針對自中國啟程經港澳轉機入境臺灣的旅客，須持有啟程地搭機前48小時內PCR檢驗報告或24小時內抗原快篩檢驗報告。