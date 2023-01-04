　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

驚魂20分鐘！桃園婦受困電梯喊到燒聲　全身癱軟獲救

▲婦人受困故障電梯內警、消獲報前往救援。（圖／大園警分局提供）

▲婦人受困故障電梯內，警、消獲報前往救援。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市66歲王姓婦人買完菜搭電梯回5樓住處時，電梯突然故障卡住彈不得，呼喊20分鐘後鄰居才聽到趕緊報警求救，最後在警方及消防人員的合作撐開電梯門，將癱軟無力的王婦揹出，並陪同驚嚇過度的王婦返回住家。

▲▼撐開電梯門後將婦人揹出。（圖／大園警分局提供）

▲▼撐開電梯門後將婦人揹出。（圖／大園警分局提供）

▲▼撐開電梯門後將婦人揹出。（圖／大園警分局提供）

大園分局表示，新坡派出所於3日上午10時許接獲民眾報案表示，有一名婦人受困在電梯裡，警員魏見安、黃建豪獲報立即前往查看，到場後聽見電梯內有婦人不斷求救的呼喊聲，情緒相當激動，員警便先安撫婦人情緒，並通知消防人員前來救援。

消防人員到場將門開啟後，發現電梯卡在半空中動彈不得，於是小心翼翼將婦人揹出電梯，婦人在電梯內受困約20分鐘，飽受驚嚇全身癱軟無力，員警見狀趕緊上前攙扶，陪同婦人走樓梯回到5樓的家中。原來王婦她早上買完菜要搭電梯回5樓家，沒想到電梯剛上升就突然停住，不管如何按按鈕，電梯都沒有反應，手機也沒有訊號，她只能不斷呼救，喊到精疲力盡、聲音幾乎沙啞，幸好有鄰居經過聽到她的呼喊聲幫忙報警，才讓她能夠順利脫困，對於警、消人員的即時救援，深深表示感謝。

ET快訊
宋逸民隻字未提小甜甜！　她不忍了：希望能得到一個道歉
快訊／立委補選　民進黨徵召她「擱拚一次」
「全新社宅」要招租了！內部照曝光　3900元入住
快訊／大陸來台入境PCR　最新陽性率出爐
普發6千直接進戶頭？　綠委推兩方式並行
快訊／境外移入死亡！40多歲女自陸返台　陳屍家中
快訊／日本更嚴了！　中國入境須做「PCR檢測」
快訊／衝破3萬大關！本土+33330　境外暴增541「創史上
宋逸民緊握妻「維齡對不起」她哭了　律師列3重點：真的站不住腳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

啞鈴砸頭+刀刺頸兄慘死！弟「棉被覆屍」屋內伴7日　一審逃死

太想當警察！健身房員工穿警制服　輔大前指揮交通穿幫了

女騎士衰遇移工電動車竄出！重摔趴地抽搐　他愣5秒…車子放倒

不給錢就搗蛋！小丑攜黑魔女帶槍搶銀行...北投警防搶像拍電影

病患看診後從醫院8樓墜落　「頭部破裂」死亡！嚇壞醫護

台中路口2機車相撞倒地　男扶起婦人...下秒催油門跑了！

「黑人」遭當街槍殺　解剖確認身中6槍...「5槍貫穿」1彈卡頸部

養殖戶管理不當「午仔魚屍漂浮」　屏東縣政府澄清：非滯銷

台南市警局大動作調整人事　42名「二線三星警官」職位大風吹

驚魂20分鐘！桃園婦受困電梯喊到燒聲　全身癱軟獲救

Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

虎斑貓討摸「爽到睜眼微笑」　奇異表情網笑噴：龍貓公車

吳宗憲帶Bingo逛東森廣場　驚「狗吃的東西比人好」

躲門後給遠距女友驚喜　她走近被嚇爛像看到鬼

桃園槍殺畫面曝光！　黑道大哥遭轟6槍倒地慘死

啞鈴砸頭+刀刺頸兄慘死！弟「棉被覆屍」屋內伴7日　一審逃死

太想當警察！健身房員工穿警制服　輔大前指揮交通穿幫了

女騎士衰遇移工電動車竄出！重摔趴地抽搐　他愣5秒…車子放倒

不給錢就搗蛋！小丑攜黑魔女帶槍搶銀行...北投警防搶像拍電影

病患看診後從醫院8樓墜落　「頭部破裂」死亡！嚇壞醫護

台中路口2機車相撞倒地　男扶起婦人...下秒催油門跑了！

「黑人」遭當街槍殺　解剖確認身中6槍...「5槍貫穿」1彈卡頸部

養殖戶管理不當「午仔魚屍漂浮」　屏東縣政府澄清：非滯銷

台南市警局大動作調整人事　42名「二線三星警官」職位大風吹

驚魂20分鐘！桃園婦受困電梯喊到燒聲　全身癱軟獲救

詹詠然新賽季2連勝捷報！　相隔13年重返奧克蘭女雙4強

羅曼確定續留富邦悍將　郭勇志有望回鍋

宋逸民聲明隻字未提小甜甜！　經紀人認遺憾：希望能得一個道歉

幕後／蔡英文發錢被誤解轉彎關鍵曝　還原「還税於民」是怎發酵的

iPhone 15最大螢幕供應商變了！　郭明錤曝：京東方擊敗三星、LG

賭王千金獨自返港！　何超蓮瘋傳分手竇驍回4字…情人節和誰過封口

啞鈴砸頭+刀刺頸兄慘死！弟「棉被覆屍」屋內伴7日　一審逃死

快訊／南投立委補選　民進黨徵召蔡培慧「擱拚一次」

太想當警察！健身房員工穿警制服　輔大前指揮交通穿幫了

高雄首座「全新社宅」要招租了！內部照曝光　3900元起就能入住

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

社會熱門新聞

貨車找嘸車位　2男搬走黃牌重機停進去

2月嬰猝死恐怖毒窟！8童發展遲緩媽懷孕照吸

女大生搭計程車慘遭性侵　運將免關

國中女走斑馬線遭輾！嬤見卡車底崩潰

桃園角頭「黑人」被連轟6槍亡　背後原因曝光

網紅女大生讓人夫吻鮑「荒淫裸拍」　正宮氣炸竟免賠

即／丟丟妹神隱爆婚變　丈夫出面駁斥

快訊／台南市正副議長涉賄選　邱莉莉50萬交保

蕭景田翻牆落跑　800萬交保現身

疑外來幫派遭阻　殺「黑人」立威

剛出世嬰毛髮旺盛　連救護人員也不忍

人夫5年激戰女同事270回　還寫小說PO網

即／國3寶山段「5車追撞起火」　全線封閉塞爆

女跨年夜跟男友吵架　2天後成為浮屍

更多熱門

相關新聞

電梯門口險摔飛！1陷阱反能「救管理費」

電梯門口險摔飛！1陷阱反能「救管理費」

只是想上樓，差點整個人「飛進」電梯，仔細看才發現門口藏1陷阱！有網友在臉書「●【爆怨公社】●」直呼「到底是哪個天才設計？」貼出電梯門口的照片，讓眾人看傻，因為門口居然有一道門檻，「踢到直接摔進去」、「咖啡起飛裝置」。其中，有網友給出答案解惑，話題引發熱議。

平鎮工廠大火黑煙狂竄　2樓烤箱釀禍

平鎮工廠大火黑煙狂竄　2樓烤箱釀禍

即／工程車翻落陳有蘭溪橋旁　1人受困

即／工程車翻落陳有蘭溪橋旁　1人受困

台中道路突塌陷！80噸吊車傾斜受困路中

台中道路突塌陷！80噸吊車傾斜受困路中

國中生坐公車睡翻被載到總站...醒來急call老爸救援

國中生坐公車睡翻被載到總站...醒來急call老爸救援

關鍵字：

受困電梯呼救揹出癱軟無力

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘇貞昌宣布每人發6000元！　全民開春可領大紅包

快訊／宋逸民「90度鞠躬」道歉了

情侶住旅館驚見針孔！他傻：已輸出幾T影片

丟丟妹老公宣戰了！爆猛料「還有更黑暗的事」

快訊／宋逸民選結婚20周年日道歉！「陳維齡崩潰哭了」

金鐘男星騎樓「伸進褲大尺度激纏」混血妹！

10年老A片平台「無預警倒了」　震驚老司機

每人擬發6000元「直接入帳」　最快領錢時間曝

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

有錢就是任性！ 1小時2200元／人...私家車直接開上高鐵站月台接人

全民領錢了！最高拿15000元

丟丟妹找律師控「虧空公司」！

撐沒1分鐘就洩了？醫親授「1招自己練」慢點射

超徵發現金！他怒「沒繳稅還能分」被打臉

尾牙吃太爛　員工吃完「集體離職」！公司下場曝

更多

最夯影音

更多
Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！

Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！
粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面