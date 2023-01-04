驚魂20分鐘！桃園婦受困電梯喊到燒聲　全身癱軟獲救

▲婦人受困故障電梯內，警、消獲報前往救援。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市66歲王姓婦人買完菜搭電梯回5樓住處時，電梯突然故障卡住彈不得，呼喊20分鐘後鄰居才聽到趕緊報警求救，最後在警方及消防人員的合作撐開電梯門，將癱軟無力的王婦揹出，並陪同驚嚇過度的王婦返回住家。

▲▼撐開電梯門後將婦人揹出。（圖／大園警分局提供）

大園分局表示，新坡派出所於3日上午10時許接獲民眾報案表示，有一名婦人受困在電梯裡，警員魏見安、黃建豪獲報立即前往查看，到場後聽見電梯內有婦人不斷求救的呼喊聲，情緒相當激動，員警便先安撫婦人情緒，並通知消防人員前來救援。

消防人員到場將門開啟後，發現電梯卡在半空中動彈不得，於是小心翼翼將婦人揹出電梯，婦人在電梯內受困約20分鐘，飽受驚嚇全身癱軟無力，員警見狀趕緊上前攙扶，陪同婦人走樓梯回到5樓的家中。原來王婦她早上買完菜要搭電梯回5樓家，沒想到電梯剛上升就突然停住，不管如何按按鈕，電梯都沒有反應，手機也沒有訊號，她只能不斷呼救，喊到精疲力盡、聲音幾乎沙啞，幸好有鄰居經過聽到她的呼喊聲幫忙報警，才讓她能夠順利脫困，對於警、消人員的即時救援，深深表示感謝。