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無國界醫生愛人是騙子　警員苦勸阻詐15萬...姚園婦問神才信被騙

▲陳姓婦人遭愛情詐騙到郵局滙款，員警趕往勸阻。（圖／龜山警分局提供）

▲陳姓婦人遭愛情詐騙到郵局滙款，員警趕往勸阻。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市74歲陳姓婦人於網路認識一名聯合國無國界醫生，1年多來噓寒問暖、甜言蜜語，讓陳婦陷入愛情陷阱，3日要陳婦滙款15萬元，作為聯合國指派其他醫生接替空缺費用，陳婦至郵局臨櫃匯款，郵局行員發覺有異通報員警現場勸阻，並提供新聞案例及苦苦勸說耐心此為網路戀愛詐騙手法，陳婦則趁隙跑到廟裡問神明後,終於相信警方同意不再滙款。

▲▼經行員警方耐心勸說，並舉案例勸阻，終陳婦放棄滙款。（圖／龜山警分局提供）

▲▼經行員警方耐心勸說，並舉案例勸阻，終陳婦放棄滙款。（圖／龜山警分局提供）

▲▼經行員警方耐心勸說，並舉案例勸阻，終陳婦放棄滙款。（圖／龜山警分局提供）

昨日14時龜山派出所警員游鈞棣、警員李宇傑執行巡邏勤務，獲報稱於龜山區豐美郵局報案稱老婦人疑似遭詐騙，員警趕到現場發現郵局行員正在勸說陳姓婦人遇到詐騙集團，陳婦向員警訴說她在LINE上認識一名網友為聯合國無國界醫生，經過一年多來每日噓寒問暖及甜言蜜語攻勢，她陷入愛情熱戀之中而無法自拔，男網友決定要辭職來台與陳婦相會，但是聯合國說要找其他醫生頂替需15萬的費用至指定帳戶。

陳婦因為愛情而失去判斷力，在員警不斷勸說，提供許多網路愛情詐騙案例，訴說都是詐騙集團慣用伎倆，才讓陳婦暫時放棄匯款念頭，員警將陳婦帶回派出所等候做筆錄時，突然陳婦一溜煙地搞失蹤，員警外出找人，原來陳婦跑到派出所後方三界宮廟求神問卜，經副所長涂博文及員警們持續耐心溝通並曉以大義，陳婦終於相信警方，也承諾不會再匯款給來路不明的網友。

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