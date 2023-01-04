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【廣編】寶島眼鏡極舒適系列2023纖細輕款　極致無痕解決配戴困擾

▲寶島眼鏡 極舒適系列2023纖細輕款 極致無痕，輕鬆解決你的配戴困擾。（圖／寶島眼鏡提供）

▲寶島眼鏡極舒適系列2023纖細輕款，為您打造最極致舒適的配戴體驗（圖／寶島眼鏡提供）

【廣編特輯】

圖、文／寶島眼鏡提供

有配戴眼鏡需求的朋友一定懂，時常有眼鏡滑落、戴久了鼻樑上有壓痕的困擾，更不用說戴著運動的不穩定性。現在這些問題都有解了！寶島眼鏡從千萬筆使用者調查出發，推出《極．舒適系列》2023纖細輕款。極輕、極細、防滑無痕的極致工藝，令人驚豔的舒適感，讓人直呼：「像是沒戴眼鏡的感覺！」，解決大眾眼鏡配戴上的困擾。

寶島眼鏡挑戰眼鏡設計的極致舒適度，採用純鈦材料等最輕材質，鏡框最輕小於8克*，比一副藍芽耳機、甚至是一包面紙還輕；鏡框最細小於0.1公分*，比筆芯還細，就算長時間配戴也不易感到疲勞。不同於傳統的眼鏡鼻墊，緩衝鼻墊材質更柔軟防滑，拿下眼鏡時也不會留下深深的紅壓痕*。《極．舒適系列》2023纖細輕款除了具備極佳的機能性外，還有多款時尚鏡框造型，從經典的金屬方框、文青必備圓框，到潮流方框應有盡有，不僅為你解決眼鏡配戴上的不適感，而且流行好看，視覺質感再加分！現在還可以直接在寶島眼鏡EYESmart會員網站上進行AR試戴，超方便！

今年新春，寶島眼鏡為眼鏡族們帶來新春獻禮，《極．舒適系列》2023纖細輕款 整付配到好只要1,980元起，買就送專屬配件組，滿3,500元再送葉黃素+魚油（30粒/價值$800）；過新年不僅要穿新衣，更要記得犒賞靈魂之窗，釋放眼上的壓力負擔，立即趁新春來寶島眼鏡，體驗最極致的配戴舒適體驗！

快到官網了解更多：https://bit.ly/3vjnXrk

*小於8克（不含鏡片）商品以鏡片模版標示為準，商品重量誤差值為正負10%，以商品實物為主
*以實際商品最窄面為基準，正負誤差值為10%
*緩衝/氣墊鼻墊具有調節配戴壓力功能，配戴效果因人而異
*活動詳情請洽寶島眼鏡門市人員，贈品數量有限，贈完或不可抗力之因素寶島眼鏡將以等值商品替代

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