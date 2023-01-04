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社會 社會焦點 保障人權

網咖早產男嬰...未婚媽「跪地壓胸急救」　明天解剖查明死因

▲▼少婦在網咖產下男嬰後，不幸死亡，檢方明天將解剖釐清死因。（圖／記者許權毅攝，下同）

▲▼潘女在網咖產下男嬰後，男嬰不幸死亡，檢方明天將解剖釐清死因。（圖／記者許權毅攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市24歲懷有身孕的潘姓女子2日晚上8點多在網咖上網時，突然腹部陣痛，10點多就自然生下男嬰，潘女一看男嬰沒有呼吸趕緊跪在地上猛壓胸口，後來發現不治，嚇得把屍體、臍帶還連著胎盤、毛巾、衛生棉全裝入黑色塑膠袋，潘的乾妹妹隔天（3日）凌晨2點多報案，全案才曝光。至於男嬰是被掐死或壓死？還是被分泌物噎死？由於潘女還在醫院，身體虛弱，還沒做筆錄，檢警明天將對男嬰遺體進行解剖確認。

▲▼少婦在網咖產下男嬰後，不幸死亡，檢方明天將解剖釐清死因。（圖／記者許權毅攝，下同）

潘女和不明男子生下第一個小孩後，生父不願扶養，她也養不起，加上得不到家人諒解，不願幫忙，潘女只好送人，潘女無業也無家可歸，只好整天泡在網咖裡，境況堪憐。

▲▼少婦在網咖產下男嬰後，不幸死亡，檢方明天將解剖釐清死因。（圖／記者許權毅攝，下同）

潘女前晚8點多又在網咖，突然腹痛如絞，打電話叫幸姓乾妹妹幫忙到藥局買東西，不料幸女10點多到達，嬰兒已生出來，羊水流了一地，臍帶還連著胎盤，潘女不知如何處理？嚇得把男嬰連同臍帶、胎盤、毛巾、衛生棉全裝入黑色塑膠袋，再把塑膠袋放進自己包包。

▲▼少婦在網咖產下男嬰後，不幸死亡，檢方明天將解剖釐清死因。（圖／記者許權毅攝，下同）

幸女幫忙買回所需東西後，內心相當不安，於是3日凌晨2點多，走路到附近派出所報案，警方到場後，馬上連絡119，確認嬰兒是否還有生命跡象？救護人員趕抵，翻開塑膠袋，男嬰已全身僵硬、發紺、嘴唇發黑，身上還留有胎便，明顯死亡，沒有送醫，潘女則說，只是頭有點暈，不用去醫院。

▲▼少婦在網咖產下男嬰後，不幸死亡，檢方明天將解剖釐清死因。（圖／記者許權毅攝，下同）

據了解，潘女身體虛弱，還在醫院觀察，還未製作筆錄，究竟是掐死？壓死？或是被分泌物噎住致死？檢方明天將進行解剖。

台中市政府社會局針對網咖嬰兒死亡一案表示，潘女現在住院中，社工已完成訪視，後續也將訪視家屬。全案正由地檢署指揮調查偵辦，事發經過及嬰兒死因尚待進一步釐清。

社會局說明，潘女一家沒有領取相關的福利補助，社會局後續將協助嬰兒的喪葬事宜，也會評估家庭的經濟狀況及潘女未來的生活規劃。

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