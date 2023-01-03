外交部援烏發電機首批運抵　擬再捐助6138萬元

▲烏克蘭東部頓內茨克。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

俄國久攻烏克蘭不下，以寒冬壓迫生存為戰爭策略，著力於破壞烏國能源基礎設施，致使數百萬人無電受凍。外交部發言人歐江安3日在例行記者會表示，外交部捐助100萬美元（約新台幣3069.69萬元）供基輔市採購高功率柴汽油發電機等緊急發電設備，第一批發電設備已於今年元旦期間運抵基輔市，另規劃捐贈200萬美元（約新台幣6138.9萬元）贊助俄烏戰爭前線的城市。

歐江安今天表示，烏俄戰爭開戰至今戰事持續膠著，俄軍過去數周來，包括新年期間，持續攻擊烏克蘭多處的基礎設施與發電廠，烏國境內多處設施遭到破壞，缺電供暖，首都基輔市廣大民眾更首當其衝。

歐江安說明，為協助烏國人民安度寒冬，外交部長吳釗燮代表我政府於去年12月與基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）及基輔市慈善組織基金（Charitable Fund “Darnychany”）簽署合作備忘錄（MOU），由外交部捐助100萬美元供基輔市採購高功率柴汽油發電機等緊急發電設備，第一批發電設備已於今年元旦期間運抵基輔市，由克里契科檢視接收，將用於關鍵基礎設施及市政府廣設的供暖站，供民眾緊急取暖。

歐江安補充，外交部另規劃捐贈200萬美元，贊助俄烏戰爭前線的城市購買發電機及供暖設備，相關執行情形，外交部將會適時對外說明。