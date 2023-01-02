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12歲少女自拍酥胸！爸抓包「網友大哥哥祕寶交易」暴怒…惡狼慘了

▲女高中生，女學生，制服，校園生活，低頭族，少女，女同學，交友。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲楊男對12歲少女說拍裸照就能換得手遊虛寶，少女3度聽信拍照交換，父親發現後氣炸提告，法院二審判2年6月徒刑。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者蔡怡萍／台中報導

楊姓男子對在手機遊戲中認識的12歲少女利誘，說自拍裸照給他的話就送她虛擬寶物，少女3度拍了好幾張露出胸部跟下體的照片傳送給楊男，後來詭異舉動被少女爸爸發現，火大報警逮人。一審楊男被重判4年4月徒刑，二訴後他積極與少女爸爸調解並賠償，法官認為態度尚可、裸照也沒外流，改判他2年6月，仍可上訴。

根據判決，28歲楊姓男子在2021年7月間將遊戲ID取名為「滴答滴答滴答」，在某款手遊中認識了一名12歲少女，某天對她表示自拍裸照的話就送她遊戲中角色衣服等道具，少女受到誘惑、順從地拍了數張胸部與下體照，楊男也依約送了價值約台幣1500至2000元的虛寶。

楊男食髓知味，同年8月又要求少女再拍一次，少女為了寶物又拍下裸照交換，楊男再度得逞；9月楊又提出相同要求，少女躲在房間內要再拍裸照時，其父親才發現異狀，並在女兒手機中發現裸照與楊男對話，氣憤報警逮人。

楊男落網後坦承，有將得手裸照上傳至網路，但強調只傳到私人頻道，只有自己看得到，沒有向外散佈，頻道內只有他1個帳號，沒有外流給第3人。

法官檢視後認為楊男為成年人，竟為滿足自己私慾，利用少女心智尚未健全、思慮欠缺成熟，利用她經濟能力不足以及遊戲興趣，數次利誘她拍下猥褻照片，影響少女人格身心發展，一審時依犯引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，共3罪依執行4年4個月徒刑。

楊男上訴台中高分院，並積極承認錯誤、想與少女與其父親調解，惟對方無意願，法官認為態度尚好、也無任何浪費司法資源之舉，因一時對性有好奇與幻想才提出以寶物交換裸照要求，犯罪手段較輕微，也無證據證明得手照片有外流情形，予以減刑，改判3條罪行應執行2年6月，全案還可上訴。

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