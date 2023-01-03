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陸大閘蟹「戴奧辛超標」！6400公斤退運銷毀　越南鮮蚵驗出諾羅也遭攔

▲▼陸大閘蟹「戴奧辛超標」！6400公斤退運銷毀。（圖／食藥署提供）

▲陸大閘蟹「戴奧辛超標」！6400公斤退運銷毀。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署公布邊境查驗結果，共計17項產品不合格，多項水果、水產品上榜，其中自中國大陸出口的大閘蟹，被驗出戴奧辛與多氯聯苯超標，6400公斤遭退運或銷毀；越南出口的鮮蚵肉也驗出諾羅病毒陽性，1870公斤全於邊境遭攔截。

俗稱大閘蟹的「活中華絨螯蟹」為碩璿國際貿易有限公司進口，出口廠商為盤山縣東方旭海水產養殖場，由於檢出戴奧辛10.4 pg / g wet weight、戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和10.8 pg / g wet weight，超殘留極限值3倍與1.6倍，6400公斤遭退運或銷毀。

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越南出口的鮮蚵肉為台灣綠康水產有限公司進口，經「食品微生物之檢驗方法-諾羅病毒之檢驗」驗出諾羅病毒陽性，依食品安全衛生管理法第15條第1項第4款規定，染有病原性生物之食品不得輸入，所有產品都遭退運或銷毀。

根據食藥署公布資料顯示，本週違規品項最多的為日本出口的「鮮草莓」，共計6批違規，分別自奈良、福岡、佐賀等地進口，違規事由為農藥超標或驗出不得檢出農藥；另有2批智利出口的「紅櫻桃」、「鮮白櫻桃」被發現違規，所有產品都於邊境遭攔截，並未流入市面。

▼越南鮮蚵驗出諾羅病毒也遭攔。（圖／食藥署提供）

▲▼陸大閘蟹「戴奧辛超標」！6400公斤退運銷毀。（圖／食藥署提供）

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