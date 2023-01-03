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醫院告知老人病逝…家屬悲痛「火化下葬」　3天後院方來電：搞錯了

▲▼老人病逝下葬後，家屬接到醫院通知弄錯了。（圖／翻攝自南國早報）

▲老人病逝下葬後，家屬接到醫院通知弄錯了。（圖／翻攝自南國早報）

記者鄭思楠／綜合報導​

廣西南寧市一陳姓女子爆料稱，家中老人於2022年12月27日送入南寧市北際醫院治療，後被院方告知老人因搶救無效去世。3天後，辦理完喪事的家屬又接到院方通知稱，「弄錯了死亡對象，老人還活著……。」對此，醫院方承認，搞錯人確實是醫院疏忽，「但是那麼多家屬，怎麼都沒認出來呢？」

據《南國早報》報導，陳女的丈夫表示，他的母親尹婆婆今年87歲，此前住在養老院。2022年12月27日下午6時許，養老院通知家屬，老人因身體不適，需送往北際醫院治療。

次日凌晨，醫院通知家屬稱老人病危，過了10分鐘後，又稱老人因搶救無效去世。家屬趕到醫院後，看見逝者戴的手環上寫著自家老人的身分信息。隨後，院方出具了《居民死亡殯葬證》。當時，家屬核對了身分信息並掀開布簾確認遺體後，立刻把逝者帶回家，並準備喪事。

2022年12月30日下午，醫院卻打來電話稱弄錯了，尹婆婆還在醫院裡，但家屬已將逝者進行了埋葬。隨後，家屬趕往醫院，確認老人還活著。

根據家屬提供的照片，2022年12月30日晚9時，尹婆婆的手環和床位牌上寫的仍是逝者的身分信息。不過，2022年12月31日下午在北際醫院病房，尹婆婆躺在病床上，手環和床位牌已經更換為正確的信息。據了解，87歲的尹婆婆與逝者於同一天入院，逝者73歲，兩人相差14歲。

家屬表示，「3天後院方才發現出了問題，這樣的失誤太大了。」他們認為醫院沒有拿出真誠的態度解決問題，「到底是在哪個環節出了差錯，醫院應該對我們家屬有個交代。」

對此，北際醫院院辦主任史紅冰承認，弄錯老人與逝者的信息的確是醫院大意了，但是具體從哪個環節開始出錯，為什麼會弄錯二者的信息，她未給出明確答覆。

▲▼老人病逝下葬後，家屬接到醫院通知弄錯了。（圖／翻攝自南國早報）

▲死亡殯葬證。（圖／翻攝自南國早報）

2022年12月31日晚6時許，史紅冰與老人家屬進行了當面溝通。史紅冰認為，「醫院把兩個人的信息弄錯了，也通知錯了，確實是醫院疏忽。但是兩者相差14歲，那麼多家屬，怎麼都沒認出來呢？我覺得不可思議。」

家屬表示，當天凌晨他們趕到醫院時，病房很昏暗，看到病床上的逝者髮型與長相都與自家老人很像，沒有多想，核對了老人手環的信息和醫院給的死亡殯葬證的信息，就把逝者帶走了。

家屬說，「入院的時候，醫院應該核對老人的身分證，確認姓名、年齡等信息，當時醫院就登記錯了，其過錯責任毋庸置疑，可至今醫院連一句道歉都沒有，還反而來責怪我們。」

史紅冰表示，節假日期間，醫院的其他相關負責人不在，希望節後再溝通此事。她建議家屬將訴求整理成文，醫院再根據訴求做出回覆，「如果協商解決不了，就走法律程序。該怎麼賠償，我們聽從法院判決。」

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