日本社長搬來台原因曝　卻和台灣網紅妻天人永隔

記者陳俊宏／綜合報導

日本社長秋山光輔感動台灣對「日本311大地震」的捐款，決定搬來台灣，也因此認識台灣老婆、知名部落客「仿妝夭后 Yui」，未料愛妻罹患肺腺癌病逝，讓他遭受很大打擊，「如果沒有我台灣的太太，我絕對無法在台灣撐下去，可是她還是離開我了。」

秋山光輔接受《不要鬧工作室》訪問指出，他2010年來台出差，也是第一次到國外出差，才發現原來台灣是這麼有趣的國家，很快就喜歡上這裡，對新市場覺得很興奮，也想來住住看。

▼秋山光輔的愛妻「仿妝夭后 Yui」因肺腺癌病逝。（圖／翻攝Facebook／仿妝夭后 Yui）

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秋山光輔說，2011年發生日本東北311大地震，台灣募集很多捐款讓他很感動，才知道台灣對日本那麼好、那麼友善，很快就決定搬來台灣，「我在日本有家公司，但員工都反對我的決定，也告訴我『你很快就會回來了』。」

秋山光輔回憶，2012年2月，他在世貿創立日本旅遊相關網路行銷公司，剛來住的前1、2年，文化差異讓他覺得很辛苦，雖是在自己很喜歡的地方生活，但語言溝通問題，讓他覺得很孤單寂寞。

▲▼秋山光輔和愛妻育有一名女兒。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



「那時認識了台灣老婆，她為了我努力學日文，我終於有可以溝通的信賴夥伴。」秋山光輔表示，因為有老婆的支持和依靠，讓他更有動力在台灣工作，兩人2015年結婚，2016年生下女兒。

秋山光輔指出，當他以為人生順利了，沒想到2020年疫情爆發，同年2月因鎖國影響工作，同年6月發現老婆罹患癌症，陪愛妻對抗病魔，「那時真的很辛苦，是我人生的谷底，還好有台灣員工、朋友的支持，和女兒每天臉上的笑容，才有辦法堅持下去。」

「如果沒有我台灣的太太，我絕對無法在台灣撐下去，可是她還是離開我了。」秋山光輔說，2020年12月，「我親愛的老婆去當天使了，我感到非常空虛，花了兩年，靠女兒和台灣朋友幫忙，才慢慢走出來。」