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2023年7大旅遊趨勢　療癒之旅、低碳、CP值將是旅行新關鍵字

文／時尚漫旅

2022年10月台灣終於跟著世界鬆綁邊境政策，民眾經歷三年疫情的摧殘與等待、旅行成本提高、繁雜的出入境規定和染疫風險，使大眾對海外旅遊雖然躍躍欲試又難免焦慮。因此儘管已經有許多人飛出國，也有不少旅客持保留態度，決定暫時留在國內繼續好好探索。旅遊媒體《時尚漫旅》整理出2023年最新的7大旅遊趨勢，提供您接下來一年的旅行準備方向。

趨勢1：預算更加精打細算追求CP值

疫情導致全球經濟衰退、通膨問題嚴重，無論是廉航或傳統航空，機票一兩年內恐怕難以回到疫情前的價格，廉價航空價格優勢不如過往明顯。加上物價上漲，交通、住宿、民生用品等皆受影響，即使在國內出遊仍需準備更多預算，因此在旅程規劃上精打細算CP值更顯重要。

（圖／時尚漫旅）

交通與住宿往往佔據旅行支出最高比例，交通選擇有限，因此省錢從住宿著手有較大的彈性。對許多旅客來說，住宿的第一選擇已從傳統飯店轉向商旅或具特色風格的旅館，足以滿足乾淨舒適方便的過夜需求即可。例如強調旅館設計風格，品牌裝潢維持一貫的簡約不造作的風格，同時長期關注臺灣在地文化的 CHECK inn 雀客旅館，在全台有近30個據點，能提供多樣化風格房型，更多元營運規劃有親子渡假飯店、商務旅館、設計旅館、智能旅館能提供旅客全方位的旅宿選項。

（圖／時尚漫旅）

趨勢2：航班變化度高，旅行需靈活應對突發狀況

觀光產業基層人力在疫情期間的大量流失，是目前各國在疫後發展觀光都面臨的問題，如日本機場地勤人員缺乏，造成赴日航班被取消，而台灣遊覽車司機不夠、旅館房務人員的不足、外語導遊的人力缺口，這些都是屬於高級技術人力，工作具有特殊性或有從業資格取得門檻，技術涵養高、養成期長，無法快速補充人手。

甚至在國外染疫醫療問題、保險公司對海外疾病理賠限縮及取消、極端氣候影響歐美航班因暴雪取消等狀況，都增添民眾對旅遊的焦慮感。這些在2023年已是旅途變化常態，因此在旅遊規劃上務必要想好面對多種突發狀況的備案。

（圖／時尚漫旅）

趨勢3：大自然療癒之旅當道

過去幾年長期壓抑、焦慮、疫情不知道何時結束的絕望感，也讓更多人向內尋找沉靜心靈的方式，近五成的旅客渴望以旅行促進身心靈健康，藉由接觸大自然能將身心靈健康提升到全新層次，從中獲得平靜與歡愉。

力麗馬告生態園區就是極適合放鬆身心的所在。清晨常見晨霧飄過湖面，陽光照耀湖邊林木，於地面落下樹影，一年四季涼爽宜人。近百棵千年以上的紅檜與台灣扁柏矗立園區，帶給旅遊沉靜又安定的力量。又或全台山林間，許多地區都推出深度的「療癒旅行」，不若傳統一站一站式逛景點，而是定點停留，參與專業人士帶領的音樂表演、香氛調製或戶外瑜伽等等，使人們忙碌的思緒沉靜下來。

（圖／時尚漫旅）

趨勢4：小眾旅遊、多元文化體驗

強調親身感受的沉浸式旅遊體驗廣受台灣旅客歡迎，比起在熱門景點走馬看花，旅客正積極走出旅行的獨特與多樣，用自己的感受來創造專屬的旅遊體驗和回憶，甚至不出國也要體驗不同的文化，例如在北投就能體會到道地的日本溫泉文化。

（圖／時尚漫旅）

日本加賀屋有一家海外唯一分店就在北投，走進傳統日式建築技法的數寄屋建築的北投日勝生加賀屋，隨處可見來自能登半島的藝術工藝品、日本和室房間、榻榻米地板，不光在視覺與空間上效法，日本人細緻貼心的服務文化也移植來台，讓旅客不禁以為已經身處於日本。其他一些小眾旅遊地點熱度也升高，像是走訪韓國非軍事區，瞭解南北韓的戰爭背景；東京新景點如國立競技場、村上春樹圖書館等等，也是解封後許多人的目的地。

（圖／時尚漫旅）

趨勢5：擺脫日常享受渡假

受到自然災害、政治動盪、全球疫情的影響，人們對於「擺脫日常遠離塵囂」的渴望將在2023年達到高峰。遠離都市、擺脫繁忙往來的日常生活，無論是陌生國度，或是平常不容易抵達的海角天涯，選擇一間飯店，好好享用設施悠閒渡假將是許多人出遊的主要理由。

即使對南部人來說，墾丁只是需要兩小時車程的郊區，但藍天碧海、晴空豔陽就是旅客們的目的地。而墾丁福華渡假飯店從成立至今一直是這裡住宿的最佳選擇，依山傍海、寵物友善、帶著兒童的家庭也可以預約多種遊戲體驗，是一間適合全家人一同擺脫日常享受渡假的好去處。

（圖／時尚漫旅）

趨勢6：呼應永續低碳旅遊

減碳、追求永續也是旅行的風潮，尊重自然環境、選擇排碳量較低的交通工具、入住綠能旅館、盡量食用在地食材都是能讓地球更好的旅行方式。如瑞典鳥巢飯店，350個鳥巢構築起球狀外型，為鳥類提供棲息地，強化周邊生物圈，使建築不再是強行掠奪生物棲地的入侵者。

在台灣許多飯店也跟著此趨勢在改建，如台東知本世紀金聯酒店，將樓頂改成綠能建設，甚至不惜取消大眾池場地，並就近使用在地食材，以當日新鮮魚貨及在地野菜為主角，提供最純粹安心的美味，致力於推廣低碳旅遊。

（圖／時尚漫旅）

趨勢7：虛擬實境探險旅遊

也有許多旅客都想來一場虛擬實境（VR）或擴增實境（AR）的旅行體驗，跟著虛擬實境指引在街道、美景間四處遊走，沉浸式深入此地背景故事，認為透過虛擬的方式先行體驗，會更有意願前往先前不考慮的地點旅行。

（圖／時尚漫旅）

許多遊樂園亦推出了VR遊樂區，包括知名的迪士尼、環球影城、美國奧蘭多海洋世界等，而台灣的義大遊樂世界也跟著此趨勢，於多年前設置了VR實境玩樂場。雙腳懸空在三層樓高的體驗模擬空中飛行器，搭乘飛行機穿越台灣，「失速地鐵」驚悚刺激的喪屍遊戲、「VR方城市」老少咸宜的可愛風射擊遊戲，不同於一般室內遊樂場的設施侷限性，義大遊樂世界結合了科技、VR等元素，打造了多元的感官體驗，同時也為遊客帶來樂園的嶄新遊玩經驗。

（圖／時尚漫旅）

時尚漫旅副總監王智弘表示：

「隨著科技的進步與旅客的旅遊心態變化，當旅行不再受限於天氣、行動力、經濟等因素，終將發展出更多元豐富的旅行型態。2023年不只是旅遊復甦元年，更是旅遊型態改變元年。時尚漫旅致力於提供優質正確的旅遊生活內容，以更加全面的方式協助旅客找到適合自己的旅行樂趣。」

圖片來源｜力麗馬告園區、義大遊樂世界、加賀屋、墾丁福華、世紀金聯、雀客CHECK inn、Freepik

※本文由《時尚漫旅》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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