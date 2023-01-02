2直升機空中相撞至少4死！　澳洲目擊者驚曝「尾槳削掉」急墜

記者吳美依／綜合報導

澳洲黃金海岸2日下午發生航空事故，2架直升機在空中相撞，目前累計至少4人死亡，另有13人受傷，其中2人情況危急。目擊者喬納森（Jonathon James Spagnol）受訪時表示，2架直升機靠得太近了，其中一架的尾槳「鋸斷」另一架的尾槳後釀禍。

▲澳洲2日發生直升機事故。（圖／達志影像／美聯社）

9News、衛報及澳聯社（AAP）等外媒報導，本案發生於當地時間下午2時左右，直升機墜毀在知名「海洋世界主題公園」（Sea World）外。現場畫面顯示，機身殘骸散落在遊樂園附近的一座島嶼沙灘上，除了警方和醫護人員以外，也有許多民眾乘坐水上摩托車或小艇前往幫忙。



目擊者約翰表示，遊樂園靠近墜機地點的那一側已經關閉，「我不是真的了解發生什麼事，但有很大的砰一聲」，坦言這一切真的蠻嚇人的。

At least four people are dead and many more injured in a twin helicopter crash at Sea World.



The mid-air collision unfolded in front of hundreds of people enjoying a day at the Gold Coast theme park. @JayneAzzo #9News pic.twitter.com/c2OC4XWoRn — 9News Melbourne (@9NewsMelb) January 2, 2023

9News記者布拉德南（Luke Bradnam）看見救護車一輛接著一輛衝向案發現場，空中都是搜救直升機，「在我的記憶裡，我不記得曾經發生這樣的事情。」

澳洲運輸安全局（ATSB）已經抵達現場調查，「在蒐集證據的階段，ATSB的調查人員將檢查殘骸，並且繪製事故現場的地圖」，預計6-8周發表初步調查報告。

當局已經封鎖附近區域，而昆士蘭救護車服務（Queensland Ambulance Service）也形容這次意外是「重大事故」。