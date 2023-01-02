買午餐驚見「在地美食」！　店員闖禍後1反應　他當場看傻了

記者朱祖儀／綜合報導

不少人到外面用餐，最重視的就是衛生安全。一名網友表示，最近出門覓食的時候，發現高雄一間早餐店的店員不小心打翻蒸籠裡的包子，結果對方瞄了一眼之後，又把包子放回蒸籠裡面，完全不顧衛生問題，讓他當場看傻眼。文章曝光後掀起討論，有網友酸說「3秒內沒關係啦」。

▲包子掉到地上，阿姨撿回蒸籠內。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

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原PO在臉書「爆料公社」發文表示，近日下午到高雄鼓山區一間豆漿店買午餐，發現整理蒸籠的阿姨不小心把蒸盤上的包子撒了一地，當下卻不是將包子處理掉，而是回頭看了一眼，之後又裝沒事，默默將掉在地上的包子全部撿回蒸盤上，且一顆顆排放整齊，當作沒有闖禍一般。

原PO看到後相當傻眼，隨即將該畫面拍下，「這是讓客人吃下肚的食品，撿起來拍一拍，髒的地方用掉、繼續販售？」也質疑當下有客人的時候，衛生安全就已經如此有問題，若是沒有人看到，是不是會更讓人無法接受。

不少網友看到後紛紛表示，「因為要自己賠錢，只好又拍拍假裝沒事放回去蒸」、「在地美食賣給在地人」、「小吃店內用時，只要發現碗外圍都油油的，就知道這家店如何了，下次就不會去」、「有影片就可以向衛生局檢舉了」、「看不到的比較可怕」、「在地美食通常都會超過3秒的時間」、「做吃的都一樣啦！只是倒楣被看到而已」。

另外，有網友分享自己的經歷，「我曾經看到冰店的店員拿抹布擦掉地上的污漬，再拿去擦刨冰機、再把冰塊放上剛才擦過地板的地方…繼續刨冰給客人吃」。還有人提出疑問，「所以你跟他講了沒？」原PO表示，當下有和阿姨溝通，但對方沒有理會，還是繼續做自己的工作。