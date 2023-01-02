科技男跨年約2女友！她偷聽「完美行程」驚呆了：時間管理大師

▲原PO表示，男同事跨年一次約2女。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

真是時間管理大師！近日一位網友表示，她無意間聽到公司男同事講話，跨年夜要帶女友去淡水坐渡輪看煙火，但結束後要回公司值夜班，他還約另一個妹子去看101煙火，「台北女子圖鑑都是真的嗎？台北的大人都這麼會玩。」

原PO近日在論壇《Dcard》發文，「我是一間台北稍有規模的科技公司實習生，礙於保密條款不能說公司名，剛來大概3個多月，跟辦公室同事還沒有到很熟，前幾天無意間聽到隔壁男同事講電話，（不是故意偷聽，他就在座位上講，辦公室其他人都出去吃飯了，剩我跟男同事2個人）。」

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▲男同事約妹住飯店看101大樓煙火。（示意圖／CTWANT提供）

男同事表示，「我12/31晚上帶你去淡水坐渡輪看煙火，我訂好了」，煙火還放13分14秒，而且還是女方喜歡的貓咪主題，「我們可以提早去逛街吃晚餐跟看貓貓。」不過他晚上要值夜班所以12點前要回公司，所以等煙火放完他會載她回家。

原PO傻眼，公司最好會輪值夜班，後來又想說可能自己是菜鳥不知道，沒想到下午又聽到男同事跟女生講話，而電話那頭是不同人。男同事說，「31號晚上我10點下班之後去妳家載妳哦，妳抓一下時間」，妹子回，飯店都訂好了嗎，感覺很貴。男同事表示，「花在妳身上再貴我都不心疼，而且可以看到101煙火很值得。」其他同仁還調侃男同事，跟女友感情那麼好，而男同事則是靦腆笑而不語。

原PO說，「台北女子圖鑑都是真的嗎？台北的大人都這麼會玩！害我現在不知道該怎麼面對，很想警告讓她知道男友有多渣，可是我根本不認識，好希望妳能看到啊！」

此文曝光後，網友紛紛留言「所以有句話是，選男朋友要選帥的，因為不帥的還是會偷吃」、「這是個人行為吧，跟台北人什麼關係，不要一竿子打翻一艘船餒，BTW勸妳不要淌這混水」、「真時間管理大師欸，但淡水來回不會很趕嗎」、「怎麼感覺很像我朋友，她男友跟她說跨年12點要值班，所以晚上沒局」。

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