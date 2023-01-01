請大家幫忙！安得烈慈善協會：1008個家庭年菜沒著落

▲安得烈慈善協會年菜今年提供5600份年菜給弱勢家庭。（圖／記者許展溢翻攝）



記者許展溢／高雄報導

離農曆年的腳步愈來愈近了，不少家庭都開始陸續規劃並採買年菜，但開心準備迎接過年時，還有許多弱勢族群因疫情，身體狀況受到衝擊，連帶影響工作，必須靠打零工過上有一餐沒一餐的日子，安得烈慈善協會今年預計幫助5600個家庭，但截至目前仍有1008個家庭年菜沒著落。

安得烈慈善協會以「弱勢扶助、急難救助、災害援助、教育推廣」為核心工作，主要關懷對象為台灣地區0-15歲的弱勢家庭兒少及65歲以上的弱勢長者，依據個案狀況，提供即時、適需的資源，幫助受助兒少的身心健全發展，平日提供「膳糧食物箱」和「嬰兒食物箱」、「長青食物箱」，農曆年期間會籌備豐盛的「年菜食物箱」，提供給5600個弱勢家庭。

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▲協會截至目前仍缺1008份年菜。（圖／記者許展溢翻攝）



每一箱「年菜食物箱」2800元，民眾只要捐助NT 700元起，就能為脆弱家庭兒少和年長者預備這份愛的禮物，年菜食物箱中有黃金蟲草雞湯、鴻運牛腱、和風紫芋軟排、佛跳牆、吉祥翠玉盅、古早味胡椒豬肚雞湯、養生麻油猴頭菇、南洋肉骨茶火鍋、臘腸、香菇和寬粉等品項，全都可以常溫保存再加熱就是豐盛圍爐宴。

然今年受到大環境影響，安得烈慈善協會招募過程不順利，小額捐款情況較疫情期間還嚴峻，截至目前尚有1008個家庭的年菜食物箱沒有著落，急需外界伸出援手，只要匯聚眾人點滴愛心，集結成愛，讓更多人弱勢族群感到溫暖，吃頓豐盛年夜飯。