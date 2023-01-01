機捷41小時不打烊　跨年運量逾10萬人終見回春

▲機捷41小時不打烊，跨年運量終見回春。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園巿長張善政上任後首場跨年晚會，2022年12月31日晚上於桃園青埔高鐵站、也是機捷A18站前開唱，持續到2023年的1月1日0時30，同一時間五月天樂團，也在機捷A19站桃園體育園區站外的樂天桃園棒球場演出。兩場參加跨年活動的人潮，為機捷運量在跨年夜時分達到107,171人搭乘，創下自疫情後第一次出現的高峰，超越107年的104237人。

A18、 A19兩站所在的青埔地區，向來是大型晚會舉辦的最佳場地，尤其跨年晚會更會帶動南來北往民眾搭乘機場捷線到現場，桃園捷運公司為了服務大家能順利參加晚會，晚會結束後讓大家平安返家，特地延長營運時間，採取41小時不間斷的營運模式，從12月31日早上06：00起營運到新一年的1月1日23：00。

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青埔地區自106年開始，由五月天樂團首次在此跨年演出，機場捷運線在跨年夜運量為101,020人。107年桃園巿政府也把跨年晚會移師到青埔地區，打破五月天前一年記錄運量為104,237人。108年桃園巿跨年晚會及五月天樂團同時在青埔地區跨年，在兩場跨年晚會加持下機場捷運線運量被推到高點143,564人。

109年疫情捲全球，雖然桃園巿跨年晚會及五月天樂團複製108年兩場同時開唱的榮景，但桃園巿政府為了守護巿民健康，把桃園巿跨年晚會改為線上轉播，不開放民眾進場。固然有巨星及天團陪同跨年，仍不敵疫情嚴峻，以致運量一口氣降到84,967人，和108年相比一下子減少58,597人。110年疫情仍未消退，只有桃園跨年晚會單一場在青埔地區舉行，桃園巿政府採取管制措施，限制入場人數為3萬人，機場捷運線運量再探谷底到66,888人，比109年再減少18,079人。

111年桃園巿跨年晚會及五月天樂團兩場晚會第三度尬場演出，機場捷運線運量為107,171人，終於讓運量超越107年運量，也讓桃捷公司上下充滿信心，振奮不已，靜待疫情消退國門大開，入出境旅客量增加，機場捷運線運量回春指日可待。