　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

機捷41小時不打烊　跨年運量逾10萬人終見回春

▲機捷41小時不打烊,跨年運量終見回春

▲機捷41小時不打烊，跨年運量終見回春。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園巿長張善政上任後首場跨年晚會，2022年12月31日晚上於桃園青埔高鐵站、也是機捷A18站前開唱，持續到2023年的1月1日0時30，同一時間五月天樂團，也在機捷A19站桃園體育園區站外的樂天桃園棒球場演出。兩場參加跨年活動的人潮，為機捷運量在跨年夜時分達到107,171人搭乘，創下自疫情後第一次出現的高峰，超越107年的104237人。

A18、 A19兩站所在的青埔地區，向來是大型晚會舉辦的最佳場地，尤其跨年晚會更會帶動南來北往民眾搭乘機場捷線到現場，桃園捷運公司為了服務大家能順利參加晚會，晚會結束後讓大家平安返家，特地延長營運時間，採取41小時不間斷的營運模式，從12月31日早上06：00起營運到新一年的1月1日23：00。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲機捷41小時不打烊,跨年運量終見回春

青埔地區自106年開始，由五月天樂團首次在此跨年演出，機場捷運線在跨年夜運量為101,020人。107年桃園巿政府也把跨年晚會移師到青埔地區，打破五月天前一年記錄運量為104,237人。108年桃園巿跨年晚會及五月天樂團同時在青埔地區跨年，在兩場跨年晚會加持下機場捷運線運量被推到高點143,564人。

▲機捷41小時不打烊,跨年運量終見回春

109年疫情捲全球，雖然桃園巿跨年晚會及五月天樂團複製108年兩場同時開唱的榮景，但桃園巿政府為了守護巿民健康，把桃園巿跨年晚會改為線上轉播，不開放民眾進場。固然有巨星及天團陪同跨年，仍不敵疫情嚴峻，以致運量一口氣降到84,967人，和108年相比一下子減少58,597人。110年疫情仍未消退，只有桃園跨年晚會單一場在青埔地區舉行，桃園巿政府採取管制措施，限制入場人數為3萬人，機場捷運線運量再探谷底到66,888人，比109年再減少18,079人。

111年桃園巿跨年晚會及五月天樂團兩場晚會第三度尬場演出，機場捷運線運量為107,171人，終於讓運量超越107年運量，也讓桃捷公司上下充滿信心，振奮不已，靜待疫情消退國門大開，入出境旅客量增加，機場捷運線運量回春指日可待。

ET快訊
快訊／元旦共機擾台！　15架越海峽中線
隋棠元旦照意外爆料「謝沛恩新歡」！　超狂身家起底
象山拍煙火悲劇！　「101成火燒大樓」崩壞照曝
3線1警官遭聲押！　扯出議員「涉不當男女關係」
TANK上台前「心臟突發病」　跨年演出取消
快訊／今增20死！本土+25270　較上週日增43%
不普發現金！　綠委開第一槍：人民失落多於體諒
行李堆疊無人處理！　機場驚人畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

史無前例跨2次！高雄今晚再開跨年演唱會　大港花火狂放223秒

自陸返台「唾液PCR」今上路！將採500多人　明下午有結果

請大家幫忙！安得烈慈善協會：1008個家庭年菜沒著落

今增20死！50多歲男「返台不適至急診」　住院搶救10天不治

北返車潮湧現！國5北上塞了「恐堵到午夜」　下午國道防9處地雷段

寒冬「雙毒」肆虐！醫點名5件事必做　避免重症、死亡風險

象山卡位拍煙火悲劇　「101成火燒大樓」濃煙狂冒！崩壞照曝

快訊／今增20死！本土+25270　較上周日增43%

機捷41小時不打烊　跨年運量逾10萬人終見回春

助弱勢生求學不中斷　教育部籲響應「學校教育儲蓄戶」

蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光

孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

五月天阿信虧奶茶「年輕人只用IG」　她笑：請留言《成全》是劉若英的

台中高中妹熱舞仙氣爆表　 6.8萬人朝聖：漂亮到哭

問兒最愛誰...他秒回姊姊　暖心影片曝姊弟甜蜜互動

女三寶國道「左右鬼切」　駕駛罵翻：是在酒醉？

徐懷鈺台中跨年「中空水鑽衣」辣翻　《妙妙妙》《分飛》4經典掀回憶殺

史無前例跨2次！高雄今晚再開跨年演唱會　大港花火狂放223秒

自陸返台「唾液PCR」今上路！將採500多人　明下午有結果

請大家幫忙！安得烈慈善協會：1008個家庭年菜沒著落

今增20死！50多歲男「返台不適至急診」　住院搶救10天不治

北返車潮湧現！國5北上塞了「恐堵到午夜」　下午國道防9處地雷段

寒冬「雙毒」肆虐！醫點名5件事必做　避免重症、死亡風險

象山卡位拍煙火悲劇　「101成火燒大樓」濃煙狂冒！崩壞照曝

快訊／今增20死！本土+25270　較上周日增43%

機捷41小時不打烊　跨年運量逾10萬人終見回春

助弱勢生求學不中斷　教育部籲響應「學校教育儲蓄戶」

史無前例跨2次！高雄今晚再開跨年演唱會　大港花火狂放223秒

前兄弟橫田久則來台報恩　台鋼領隊致電西武GM致意

自陸返台「唾液PCR」今上路！將採500多人　明下午有結果

屋主還沒搬走「適合賣房嗎」？　過來人曝8關鍵：3周就賣掉了

國中小免費營養午餐　張善政：農曆年後新學期上路

打造「居家高級感」不用花大錢　掌握4重點就能有品味

請大家幫忙！安得烈慈善協會：1008個家庭年菜沒著落

元旦共軍再擾台　15架軍機越海峽中線、進西南空域

元旦連假屏東墾丁人潮塞爆　警估1日下午起出現北返車潮

伊能靜突吐「不管不查」婚姻現況！1個月前剛爆婚變：每個人都是來去關係

狗狗亂入田徑比賽！短腿全力衝刺　終點線前「反超奪冠」觀眾嗨爆

生活熱門新聞

即／Joeman證實熱戀中！元旦照閃炸

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

台北跨年爛　粉絲大罵掀論戰

2023哪場跨年最強　這縣市獲一面倒點名

年終兩樣情！長榮航勤僅1個月「怒不出勤」　航班大亂「16班延誤」

15大新制今起上路！　必看4圖「藏6萬元補助」

2023來了！5生肖「犯太歲」　小心衰一整年

101煙火300秒點亮2023　ETtoday祝新年快樂

101跨年遭「心靈爆擊」！18字羞辱一票人笑了

LINE貼圖「31款新年快樂」必用！全免費下載

墾丁大街人潮大爆炸！擠沙丁魚畫面曝光

顏寬恒遇失散多年的弟弟　是離家的中年胖子

2023年最強財運大公開　「3生肖」要賺翻了

全台連下2天！元旦3縣市大雨　10級強風來了

更多熱門

相關新聞

升息＋打房不影響？　台中首購區換屋宅竟然有撐

升息＋打房不影響？　台中首購區換屋宅竟然有撐

台中北屯機場捷運特區隨著過去2年小宅熱賣，觀察近半年登場的個案，再度回流成3、4房格局，且明顯以自住導向為主的個案；專家也觀察，台中部分小2房產品完工交屋後，住宅舒適度受到民眾考驗，目前從各家建商申請建照的坪數來看，再度從蝸居宅放大至正3房格局。

台中7成預售案0成交　業者指1區浮現「議價好時機」

台中7成預售案0成交　業者指1區浮現「議價好時機」

北屯最狂建案1次實登揭露100筆　最高單總價竟在2樓

北屯最狂建案1次實登揭露100筆　最高單總價竟在2樓

平轉3個月賣不掉！台中換約真賠售實錄　神級投資客：成本太高

平轉3個月賣不掉！台中換約真賠售實錄　神級投資客：成本太高

台中「成長最速」重劃區　5年前後街景照曝光

台中「成長最速」重劃區　5年前後街景照曝光

關鍵字：

機捷跨年運量

讀者迴響

熱門新聞

蔡依林終於唱「周杰倫的歌」全場瘋了

即／Joeman證實熱戀中！元旦照閃炸

快訊／翁立友結婚了！　正妹老婆首曝光

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

台北跨年爛　粉絲大罵掀論戰

2023哪場跨年最強　這縣市獲一面倒點名

快訊／IU親發聲！甜蜜認了「1原因愛上李鍾碩」

白冰冰跨年唱《First Love》！一開口全場崩潰

出事了！五月天阿信唱一半突哀嚎

資深男星元旦驚傳辭世享壽84歲　同劇女星悲痛

本土劇女星「升級到4期癌友」

Super Junior神童爆熱戀！「女方身份曝光」

年終兩樣情！長榮航勤僅1個月「怒不出勤」　航班大亂「16班延誤」

快訊／確定暫不普發現金？　蔡英文：決定不容易！為國家請國人理解

42歲蔡依林跨年突宣布：有曖昧對象！

更多

最夯影音

更多
蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光

蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光
孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表

「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面