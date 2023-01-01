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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸電動車在車展「自燃」！要求記者刪照片　PO聲明引爆網友撻伐

記者鄭思楠／綜合報導

一場大火近日將大陸名不見經傳的電動車企業「阿爾特汽車技術股份有限公司（下稱：阿爾特）」，送上微博熱搜。12月29日，廣州車展開幕的前一天，AIAT阿爾特汽車展台突發大火。事後，一名記者在現場拍攝照片後，被工作人員要求刪除照片。事後兩天，阿爾特汽車終於發出聲明，認為問題是出在後勤人員的操作失當所致。

▲▼大陸電動車在車展起火。（圖／翻攝自第一財經）

▲阿爾特的展台突發大火。（圖／翻攝自第一財經）

據《第一財經》報導，12月29日，2022廣州車展開幕前夕，阿爾特汽車技術股份有限公司的展台上，新車疑似自燃，突發大火，之後場館被濃煙和大火覆蓋。

隨後，12月29日下午5時，阿爾特發布《聲明》確認了上述消息。該聲明稱，廣州車展搭建期間，阿爾特汽車展台工作區域意外起火，原因不明。目前，明火已經撲滅，沒有人員受傷。至於具體起火原因，阿爾特還在積極配合廣州車展組委會調查。

網路流傳的多段影片來看，本次起火原因疑似阿爾特展台中的概念車或周邊物體失火，所幸大火被及時撲滅，並且消防、公安相關部門人員也在第一時間到達現場。

▲▼大陸電動車在車展起火。（圖／翻攝自第一財經）

▲現場畫面。（圖／翻攝自第一財經）

後來雖然已撲滅火勢且無人傷亡，不過媒體爆出阿爾特汽車要求現場記者刪照片，並下令對工作人員發出封口令，引發爭議。

事隔2天後，阿爾特汽車才再次發出聲明強調，是測試人員切斷外接電源後，但後勤人員卻在不知情的撞下開啟外接電源，導致測試人員帶電操作，造成電線短路引發火災，起火點為靜態概念展車，在準備過程中已經拆除高壓電力系統，只保留一套 12V 低壓供電系統。

公開資料顯示，阿爾特成立於2007年，主營業務包括整車研發、核心零部件研發及制造、新能源汽車研發等。據悉，此次阿爾特將攜兩款概念車參加廣州車展，並發布高速智能數字化汽車平台（RUBIK）及低速智能數字化平台（ISE）。

網友看完聲明後都不買帳，紛紛留言撻伐，「只保留一套 12V 低壓供電，但卻引發大火？」、「稍微懂電路常識的都知道，就算無意帶電操作，短路了應該也會跳掉，怎麼可能弄到著火？」。

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