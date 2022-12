俄羅斯中部「機場爆炸」至少3死6傷、飛機受損　上周才爆油庫大火

▲俄羅斯梁贊市(Ryazan)附近一處機場發生爆炸,至少造成3人死亡、6人受傷。(圖/翻攝自推特@Sota_Vision)

俄羅斯國營媒體5日指出,中部城市梁贊(Ryazan)附近一處機場發生爆炸,至少造成3人死亡、6人受傷。緊急救難部門表示,由於油罐車的爆炸意外,機場內一架飛機受損,詳細事故情況仍在調查中。外媒報導,上周俄羅斯才剛發生油庫大火,還傳出可能是烏克蘭所為。

據「俄羅斯衛星通訊社」報導,莫斯科東南方城市梁贊附近的機場有一輛油罐車爆炸起火,造成3人死亡、6人受傷,且有一架飛機受損。《每日電訊報》報導則稱,當局目前沒有公布進一步細節,但在一段據稱是爆炸當時拍攝的影片中可見,遠方二度炸出巨大的火光照亮黑色夜空。

Three people died as a result of an explosion at a military airfield near #Ryazan, #Russia. pic.twitter.com/MvyG7AYunJ