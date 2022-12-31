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油鍋起火怎麼救？花蓮店員用水澆遭灼傷　消防員教你保命絕招

▲▼花蓮1營業場所因油鍋起火，店員卻嚐試以水撲滅卻增長火勢，險些釀成大災。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

▲▼花蓮1營業場所因油鍋起火，店員卻嚐試以水撲滅卻增長火勢，險些釀成大災。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮日前發生一起營業場所火災，員工發現油鍋起火嚐試澆水滅火，卻增長火勢持續燃燒，而店員也遭灼傷，所幸消防人員獲報趕來迅速將火勢撲滅，並將受傷店員送醫急救。

消防人員表示，由於店員人嚐試用水撲滅油鍋火勢，瞬間增長了火勢，搶救人員到達後立即為其處理傷勢並送往醫院治療，火災調查人員現場勘查後，綜合燒損情形及監視器影像，研判係油鍋經加熱後達燃點自燃所造成。

▲▼花蓮1營業場所因油鍋起火，店員卻嚐試以水撲滅卻增長火勢，險些釀成大災。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）
 
據花蓮縣去年統計，炊事不慎係常見的起火原因之一，佔建築物火災第4位，進一步分析致災原因，以高溫油炸時油鍋起火、排油煙管道油垢堆積遇火星引燃及食物煮焦乾燒為主，其中撲滅油鍋火災的錯誤方式係造成人員受傷的主要原因。

消防局指出，當油鍋起火後，溫度達300度以上，此時若以水嚐試滅火，水的密度較油高，會下沉鍋底，因高溫迅速沸騰成水蒸氣，體積瞬間膨脹1700倍，使火勢隨之擴大；面對油鍋起火時切勿驚慌，以鍋蓋沿著鍋緣蓋上油鍋，阻絕火勢持續擴大延燒，關閉爐火，並靜置冷卻。

▲▼花蓮1營業場所因油鍋起火，店員卻嚐試以水撲滅卻增長火勢，險些釀成大災。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）
 
有鑑於此，消防局局長林文瑞呼籲，爐火烹調時遵守下列原則，即可有效降低火災發生的機率。
(1) 人離火熄：使用爐火烹調時避免離開現場，若須離開現場，應確認爐火是否已關閉。
(2) 避免爐火熄滅：避免爐火被風吹熄，或被溢出的湯汁澆熄，造成瓦斯外洩。若有聞到瓦斯味，應將門窗緩慢小心開啟(避免引起摩擦火花)以保通風，不可開啟或關閉電器開關(易產生電氣火花)，避免氣爆意外。
(3) 安裝住宅用火災警報器：一般居室裝設「偵煙式」住警器，廚房安裝「定溫式」住警器。在火災發生時可即時發出警報，早期偵測及通報火災發生，增加避難應變時間。
(4) 定期清理保養排油煙設備：定期清理抽油煙機、排油煙管的油垢，可避免附著的油垢受高溫或明火引燃擴大延燒，使廚房用火更安全。
 

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