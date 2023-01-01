男神送旋轉木馬…女大生1年後才發現「內藏4字紙條」一看當場淚崩

▲畢業獲心儀對象贈旋轉木馬，1年後揭藏4字紙條。（圖／翻攝自白鹿視頻）

記者鄭思楠／綜合報導

近期討論度最高的日劇「First Love初戀」，上線後掀起全球劇迷回憶殺。湖南一名女生去年高中畢業時，獲暗戀的男生送贈一座旋轉木馬模型，她近日發現模型沒電了，之後拆開換電池，卻發現內藏一張紙條寫着「我喜歡妳」，令她驚訝又感嘆「太遺憾了」。

據《白鹿視頻》報導，湖北一名謝姓女生12月28日在社交平台分享影片稱，一年前高中畢業時，心儀男生送她一份禮物，是電動旋轉木馬模型，她就放在家中作擺設一直保存著。近日，她發現旋轉木馬不再轉動，打算換新電池，但當她把旋轉木馬的電池打開時，卻發現藏著一張字條。

她驚訝不已地把紙條拿出來打開，被紙上4個字「我喜歡妳」衝擊了。她回憶透露，當時畢業都沒有預備禮物交換，因覺得對方不記得自己，但事隔已久，估計對方也早已忘記。她不禁感嘆，「畢業那天我沒能發現這張紙條，連同我對你的喜歡也都埋葬在了這個旋轉木馬裡。」

網友們紛紛留言嘆，「太可惜了」、「畢業的時候送的禮物，或者只是想著和自己的青春做個了結」、「致我們終將逝去的青春」、「終於明白『當你收到情書，也代表我已經走遠』這句歌詞的意義」、「男生：早知當初不應該把電池安上去」、「才一年，說不定還單著呢」。