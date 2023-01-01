澤倫斯基新年演說　預測2023戰勝俄羅斯

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基12月31日發表新年談話時提到，2022年是「烏克蘭人的一年」（year of Ukrainians），誓言將在2023年持續戰鬥，預測烏克蘭在接下來的這一年，將贏得眼前這場對俄羅斯的戰爭。

綜合德國之聲、烏克蘭真理報報導，烏克蘭在2022年的最後一天仍遭到俄軍飛彈襲擊，首都基輔市中心也傳出爆炸聲，造成至少1人死亡、7人受傷。不過，面對新年到來，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也發表談話指出，就在2月24日醒來之後，烏克蘭人沒有逃跑，而是面對敵人挺身戰鬥，從那一刻起開始創造屬於烏克蘭的勝利。

▲烏克蘭總統澤倫斯基12月31日發表新年談話。（圖／路透）

澤倫斯基說，今年是烏克蘭改變世界的一年，世界感受到、看到烏克蘭，在這311天之中的每一分鐘，烏克蘭都有話要說，「我們沒有丟失任何東西，是被奪走了，我們沒有失去家園，是被恐怖份子摧毀了」，這一年重擊烏克蘭人的心、所有淚珠奪眶而出，但也將持續戰鬥，就是為了「勝利」這兩個字。

「新年快樂，敬我們勝利的一年」，澤倫斯基表示，「今天我們只有一個願望，這不會是靠奇蹟，而是透過我們的努力、抗爭、互助、人性來實現」，且在新的一年，烏克蘭防空部隊將變得更強大，甚至是歐洲最強大。

在這場2022年尾聲、2023年到來之前播出的談話中，澤倫斯基感謝烏克蘭前線士兵以及抵抗俄羅斯入侵的一般國人，「我們被告知要投降，但我們選擇反擊」，烏克蘭人已經準備好要在2023年持續戰鬥，每個人都是戰士、人人位居前線，全國團結一致，感謝所有參與烏克蘭戰爭的人。