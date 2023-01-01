台北植物園重啟假日導覽　帶領民眾「發現植物生命力」

▲台北植物園重啟假日導覽服務。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

疫情解封，台北植物園重啟假日主題導覽服務！2023年將以「發現植物生命力」為主要概念，每月都有不同的導覽主題，由志工免費帶領民眾觀察植物的生命現象，歡迎民眾踴躍報名參加。

2023年的台北植物園假日主題導覽系列活動，由元月份的「葉片變色」拉開序幕，帶領遊客觀賞植物園裡的變色葉植物，探索樹木在寒風刺骨的天氣下葉子變色的秘密；接著按月份依序主題是「種子萌發」、「扎根生長」、「開花授粉」、「綠色能量工廠」、「無性繁殖」、「植物的莖」、「爬藤植物」、「木材內心世界」、「耐旱植物」、「秋熟之果」及「種實傳播」等。

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台北植物園指出，每周日主題導覽活動，透過志工的精心設計，藉由生動活潑的遊戲與動手操作的方式來進行解說導覽，希望能帶動參與者動腦筋思考，進而達到寓教於樂的效果。

2023年假日主題導覽固定於每周日上午9點30分至11點，以及下午2點至3點30分各有一場，歡迎社會大眾、親子、師生開場前直接前往賞荷廣場報名參加，詳情可上台北植物園網站查詢，20人以上之團體請先預約，預約電話02-23039978轉1420。





▲台北植物園假日導覽主題。（圖／台北植物園提供）