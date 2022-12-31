LIVE／台中麗寶跨年夯團接力熱唱嗨翻　倒數計時天王星合體登場

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

揮別2022年，全台各縣市舉辦跨年活動迎接新的一年。台中麗寶渡假區舉辦2023台中新站麗寶跨年晚會，今年邁入第七年，每年吸引超過10萬名遊客湧入渡假區從早玩到晚，今天一早就有不少民眾到場排隊準備嗨迎2023。麗寶今年跨年演唱會更升級卡司，包括天王星大合體，超高人氣的團員小孩－何世華，也將會在麗寶2023跨年演唱會登台演唱，陪粉絲們一起倒數，《ETtoday新聞雲》也安排全程直播。

▲麗寶渡假區跨年晚會晚間9點登場。（圖／記者游瓊華翻攝）



今年跨年演唱會麗寶找來多組重量級鍍「金」藝人，包括金音獎旺福樂團、金鐘獎最佳戲劇主題曲歌手「琳誼」以及金音獎奪下雙獎肯定的最大贏家「熊仔」等人輪番上陣，炸裂舞臺。

此外，麗寶也號稱有全台最多的「原子少年團」，給粉絲們能夠一次聽得過癮。麗寶樂園渡假區表示，今晚會由冠軍團「天王星」擔任壓軸倒數演唱嘉賓，其中團員小孩將在這舞台獨家現身合體演出，還有「水星-ＡcQUA源少年」及「木星」勁歌熱舞、熱力嗨唱。

除此之外，強大的卡司陣容還有告五人、魏嘉瑩、郭芝吟、麋先生等多組藝人，最後還有全台最大的「天空之夢」摩天輪動畫秀及超級吸睛的330秒高密度「環狀璀璨煙火秀」。