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大陸 大陸焦點 特派現場

習近平女兒可愛年幼照曝光！　27張照片書架首放「習胡江合影」

▲▼ 習近平2023新年賀詞 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲ 習近平2023新年賀詞，央視介紹書架後面27張照片，著重家庭生活照。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

記者任以芳／北京報導

大陸國家主席習近平今晚（31）日七點發表2023年新年賀詞，大陸官媒央視依照慣例介紹公開習背後書架上照片，這次偏重習近平家庭照，27張照片裡有習近平抱著年幼女兒習明澤、教學騎自行車的珍貴畫面，還有習與父母、夫人彭麗媛的生活照，習仲勳與大陸已故領導人江澤民合照，書架也首次擺放習近平與胡錦濤、江澤民的合照。

習近平稍早發表2023年新年賀詞，依照往年慣例他背後書架的會擺放照片，往往別具深意，切合新的一年主軸。舉例2022年北京舉辦冬奧會，書架多出兩個吉祥物，分別是冬奧吉祥物「冰墩墩」和冬殘奧會吉祥物「雪容融」，做足宣傳效果。其他照片強化習黨務國際外交等大事件，為2022年中共二十大作鋪墊。

來到新的一年，2023年習近平書架照片也做大幅度變動，這次大量增加家庭照，並且首次曝光2張與女兒習明澤的合照。央視特地製作「互動式」動畫介紹書架上27張照片，分為三大區塊，習與家人的生活照，習與父親習仲勳和大陸前領導人胡錦濤、已故領導人江澤民等政治合照，以及習2022年視察、參與黨務等重大活動工作照。

▲▼ 習近平2023新年賀詞、書架上家庭工作照 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲ 習近平與年幼期的習明澤合照。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

書架照片最引人目還是習近平一家三口家庭照，這次首次公開2張習近平與女兒習明澤的合照，有習年輕時抱著年幼期的習明澤，嘟嘟臉模樣可愛。另一張是習牽著女兒，習明澤穿一身粉紅洋裝，俏皮地抬起右腿。

還有先前曾曝光的父女合照，16年前習在福州工作時，教導女兒騎腳踏車的親子時光；習近平與年事已高父親習仲勳、妻女一起散步，這兩張照片自2013年新年賀詞後擺放至今。

▲▼ 習近平2023新年賀詞、書架上家庭工作照 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲ 習近平各時期家庭生活照。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

2023年新年賀詞首次新增習近平夫妻合照，2022年新年賀詞彭麗媛年輕時彈鋼琴照片。另外，2020年新年賀詞出現的父子合照，習近平與父親習仲勳於1979年在海南三亞合影，當時海南隸屬廣東，習仲勛在廣東工作，在清華大學讀書的習近平利用寒暑假南下探望父親。

2021年新年賀詞出現的夫人彭麗媛年輕時照片；習近平夫妻與父親習仲勛、母親齊心溫馨合照；習近平一家三口，夫人彭麗媛身穿紅色上衣抱著習明澤。央視文字特地介紹，「家庭是人生第一課堂，父母是孩子的第一任老師。習近平高度重視家庭教育，多次發表重要講話，重要指示。」

▲▼ 習近平2023新年賀詞、書架上家庭工作照 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲ 習近平年在時期照片。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

習近平個人工作經歷照片，2023年新年賀詞書架上首次出現2張習年輕時期照片，一身白襯衫十分樸實，樣貌斯文清瘦；另一張是坐在湖畔擺拍，難得展現輕鬆姿態。

▲▼ 習近平2023新年賀詞、書架上家庭工作照 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲ 習近平與大陸前領導人合照。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

其他政治工作照部分，2023年新年賀詞書架上首次出現習近平父親習仲勳與大陸前已故領導人江澤民、前領導人朱鎔基合照，拍攝時間是1999年9月30日，慶祝大陸建政50周年招待會；另一張是習近平與大陸前領導人胡進濤、已故領導人江澤民的合照，旁邊還有毛澤東、鄧小平文選，似乎象徵傳承意味。

這次大陸官媒一口氣釋出27張習近平相關照片，報導宣傳聚焦「主席家庭生活照」，打破過去大陸領導人極為重視隱私的慣例。過去陸媒被嚴禁不能報導領導人親人子女的新聞，這次曝光多張習近平與童年時期的習明澤生活照，十分少見，似乎在大陸疫情艱困時期，加強重塑習親民愛家領導人形象。

根據美媒之前披露，習近平女兒習明澤在哈佛大學讀書神祕又低調，知道其身分不超過10人。還有報導稱，外傳習明澤畢業後回國做習近平的特別幕僚，至今沒有獲得證實。

▼央視特地製作互動動畫介紹習近平家庭照。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲▼ 習近平2023新年賀詞、書架上家庭工作照 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

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