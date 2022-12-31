元旦出遊！國道14處地雷路段遍地開花　「國5北上恐連塞13小時」

▲元旦國道將有14處易塞路段。（資料圖／記者呂佳賢攝）



記者李姿慧／台北報導

明天(1/1)為元旦連續假期第2日，國道預估仍將出現出遊車潮，國道預估有14處易塞地雷路段，其中國5將出現首波北上車潮，宜蘭到坪林預計從上午11時後就會壅塞，午夜24時才紓解，行車時間為平常7倍。

高公局預估明天國道交通量為113百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，其中北向交通量可達58百萬車公里，為年平均平日的1.3倍。

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高公局也預判，明日國道將有14大易塞路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、苗栗-湖口、西螺-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段，

高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發，另建議南部地區北向用路人於9時前出發，中部地區北向用路人於12時前出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，另國5北向用路人建議於9時前出發。

明日國道相關疏導措施包括0-12時封閉國1埔鹽系統南向入口、5-12時封閉國5石碇及坪林南向入口、12-21時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口、14-21時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。