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桃勤勞資調解破局！春節喊罷工　這席話戳中前董座「發聲明喊冤」

擺渡人，桃勤公司推輪椅梅哲鋼（圖／記者游琁如攝）

▲桃勤工會爭取替員工提升夜間津貼和薪資水平。圖為示意圖，非當事人。（圖／資料照）

記者李姿慧／台北報導

桃勤企業工會與桃勤公司昨(12/30)於桃園市府進行勞資爭議調解破局，工會提出夜間津貼從50元調高為75元、提高4%薪資水平等6案無共識，工會揚言不排除在春節期間罷工，還點名2020年來派任的皆是無權決策管理者，也未扮演專業經營角色，這席話讓前桃勤董座李志強今發出聲明喊冤。

行政院長蘇貞昌2020年整頓國營企業，拔除擔任國營企業董事長的政治人物，掃除酬庸文化，桃勤董座一職改由總經理李志強兼任，2021年8月疫情期間遭調整職務轉任華航地勤服務處專員，目前已退休，雖已不在桃勤，不過工會一席「2020年以來華航派駐桃勤主管沒有扮演好專業地勤的角色」，讓李志強認為影響個人名譽以及華航聲譽，李志強今也發出聲明強調並非沒有作為，而是做了太多的改善。

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李志強聲明中表示，他本人向來嚴以律己、忠於自我行事要求。至桃勤就任總經理後，臨時受命兼任董事長，仍謹守分際，維持使用總經理辦公室與座車；在發展方針之擬定及業務運行之規劃及處理上，完全以桃勤人自居，尋求對公司最大之利益；對於公司不合理的人、事，勇於面對與處理，包括修護、訓練、人資等。

李志強指出，他到任後，面對惡意中傷，仍秉持「做對的事」的原則，持續完成組織改造、推行作業電子化，讓各類資訊透明、公開、易於追查；期藉由不斷的溝通、制度的建立及資訊透明化，將公司長期以來人治的習慣，轉變成公正文化。

李志強聲明中也細數任內戮力完成工作，包括制度面導正風氣、杜絕招募弊端並尊重合約精神，桃勤顧問任期屆滿時，婉拒任何高層關說延長任期，減少公司支出；另也推動作業文件公開、透明化、作業E化等；管理面上也廣納建言、強化訓練和加班人培育、調整新進員工合約降低人事成本、調降福利社營運人力成本，也關懷同仁身心健康，並推動企業形象提升。

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