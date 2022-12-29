春節出遊注意了！　除夕到初五...彰化計程車每趟加收100元

▲彰化農曆春節計程車每車次加收100元。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府今天公布農曆春節除夕到大年初五(1月21日至26日)，計程車及防疫計程車將加價，每一車次加收起錶費100元，原跳表內容不變，起跳2.1公里內100元，之後每200公尺加收5元，若是在夜間時段23時至凌晨6點搭乘則加收20元，交通處提醒民眾，消費者如發現違規收費情形者，請逕向監、警單位檢舉，以確保權益。

交通處表示，2023年計程車春節運價加成實施方式及費率，實施期間自2023年1月21日(除夕)零時起，至1月26日(正月初五)24時止，共6天，為避免農曆春節期間計程車加價措施，滋生收費疑義，統一計程車運價收費。

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收費方式，起跳加收100元，2.1公里內再加100元，之後每200公尺加收5元，計時(時速5公里以下)每2分鐘加收5元；若是在夜間時段(23:00-06:00)加收20元，每一車次加收起錶費100元，搭乘計程車民眾，皆可向計程車司機索取按錶計費收據。

彰化縣目前計程車約有700輛，疫情期間，防疫計程車有24輛，透過1999進行派車，曾經一天載送89車次，隨著疫情漸漸解封，防疫計程車也減到剩下6輛，若農曆期間有疫情需求的民眾也需按照相關收費規定。

彰化縣政府提醒，春節走春拜年與聚餐場合較多，民眾可多加利用計程車，以避免酒後駕車發生危險，保障自己及其他用路人安全。另請乘客於春節期間搭車時，能夠給予運將朋友支持鼓勵，讓大家均能度過開心平安的春節假期。