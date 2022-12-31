生日也要掃街！吳怡農感謝家人相挺　聽記者一問題笑到不行

▲吳怡農。（資料照／記者宋良義攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市第三選區立委補選將在明年1月8日投開票，今（31）日正好是民進黨候選人吳怡農42歲生日，他一早就到濱江市場掃街，由於昨日妻子首度亮相引起不小迴響，吳怡農表示，很多親戚會自發性拉票，非常感謝，最後一哩路並不容易。對於媒體追問「姊姊會不會幫忙拉票」，吳則輕聲回「我沒有姊姊」，便忍俊不住、一陣爆笑。

吳怡農31日在議員陳怡君陪同下至濱江市場掃街，媒體詢問是否跟老婆一起慶祝生日？吳怡農表示，兩人早上7點半有一起去公園拜票。吳回答後自己都忍不住笑出來。媒體追問難道太座沒有抱怨嗎？吳怡農哈哈大笑，並表示，等1月8日選舉完再說。

至於未來是否有規劃邀請其他家人陪同掃街？吳怡農表示，很多親戚朋友家人都自發性幫忙拉票，非常感謝大家支持。有媒體追問「姊姊會不會幫忙拉票」，吳怡農先是愣了一下，便輕聲回「我沒有姊姊」，講完之後跟記者說了聲「對不起」，就自己笑到岔氣，數秒後情緒穩定才繼續回應媒體問題。

吳怡農指出，家人親戚有人來後援會當志工、有人在社區發面紙，很感謝大家幫忙，最後一哩路並不容易，感謝大家願意陪他一起走。

吳怡農聯訪最後也出現意外插曲，有熱情支持者突然闖入，拿出蛋糕要祝吳怡農生日快樂，幾人更高唱生日快樂歌，支持民眾還自備一支生日蠟燭更帶頭喊凍蒜，「因為你是1號啦！中山區靠你了，你的願望一吹就實現了，加油」場面相當歡樂。