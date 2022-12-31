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台灣鯛協會召開會員大會　鱻味台灣鯛美食嘉年華開展

▲▼ 台灣鯛協會會員大會暨鱻味台灣鯛美食嘉年華！ 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲台灣鯛協會會員大會暨鱻味台灣鯛美食嘉年華！ 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣鯛協會會員大會，嘉義縣長翁章梁為推廣台灣鯛料理在現場與國宴主廚「台灣鯛料理達人」李宗銘學習料理，快速以大火熱炒端出「金沙黃金魚」，接著立即分享給現場賓客品嘗，料理大受好評，大家直讚嘆，完全沒有腥味，太好吃了！

翁章梁大力推薦，台灣鯛是便宜且最好的蛋白質來源，肉質鮮美、較少細刺，非常適合大家食用！感謝漁民朋友的努力，養殖出這麼優質的國民美食，讓大家都能消費的起，也因此台灣鯛又能稱為國寶魚！未來請漁民朋友持續守護鄉親的食品安全，認真投入於魚池管理，提供最好的肉質、最安全的食品給所有消費者！

▲▼ 台灣鯛協會會員大會暨鱻味台灣鯛美食嘉年華！ 。（圖／嘉義縣政府提供）

在李宗銘巧手料理下，現場也推出各式台灣鯛的創意料理，如：浦燒鯛腹排蒸油飯、養生南瓜米粉、魚肝醋飯糰、鯛魚香腸、金沙黃金魚、翠玉燒鯛肝、銀絲娃娃鯛獅丸、酥炸鯛下巴、老菜脯燒鯛魚頭、蒸蛋佐XO鯛魚醬、香煎鯛水餃、鯛魚白菜滷、酥脆鯛鱗片、鯛獅丸蘿蔔湯、奶酪海鮮鯛魚湯等各式特色料理。

逐一聽著主廚介紹餐桌上的料理，翁縣長邊吃邊讚嘆，這是自己第一次吃到用魚鱗做的料理，想不到台灣鯛料理可以這麼多元，從都到尾都可以吃，實在太令人驚豔！

吳郭魚是世界性養殖魚種，全球每年生產700萬公噸，國際認為吳郭魚是「二十一世紀之魚」，聯合國農糧組織更積極推廣吳郭魚為代替人類動物性蛋白質之主要來源之一。

▲▼ 台灣鯛協會會員大會暨鱻味台灣鯛美食嘉年華！ 。（圖／嘉義縣政府提供）

在台灣吳郭魚及其產品品質已超越全球，「台灣鯛」經過品種改良，且在精進的養殖技術及環境、先進加工技術及設備等一貫專業精緻的產業鏈下的精品，品質相當可靠，堪稱台灣養殖漁業的國寶魚。

台灣鯛是國內養殖漁業最大產量的魚種，全國年產量6.1萬公噸嘉義縣年產量2萬公噸，其中有5成外銷，行銷全世界，包括美國、加拿大、阿拉伯聯合大公國、科威特、澳大利亞、日本及中東等地，是台灣出口的主力魚種。

▲▼ 台灣鯛協會會員大會暨鱻味台灣鯛美食嘉年華！ 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說明，嘉義縣是全國第二大台灣鯛養殖重鎮，以東石鄉及布袋鎮沿海一帶，擁有純淨無污染的天然海水，以及純熟的養殖技術，養殖出的台灣鯛不僅體型碩大、肉質堅實且鮮美；同時加工製程先進，東晟水產公司便能做到生魚片原料等級，因此成為外銷主力生產基地。

在海洋漁業資源逐漸下降，食用水產的供應，從養殖取得的量已超過野生魚類捕撈量；嘉義縣政府為養殖漁業的永續發展，過去四年來，積極推動智慧漁業、國本學堂、嘉義優鮮品牌、水產品多元行銷、輔導國際驗證（BAP、GLOBALG.A.P.、ASC等）、開發水產精品加值園區、擴增養殖漁業生產區及養殖區基礎建設。

翁縣長說，嘉義縣目前也正規劃養殖水源統籌供應系統；此外，家畜疾病防治所也提供疫病預防及治療的檢驗及諮詢服務，就是希望嘉義漁業可以質變，並往好的方向在進步，讓嘉義漁業可以勇敢超越、追求更好。

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