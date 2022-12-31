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嘉義縣消防局首發消防農民曆 　農工大縣猛男辣妹齊現身！

▲▼ 農工大縣猛男再現！嘉義縣消防局首發消防農民曆 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣消防局首發消防農民曆 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

消防猛男從天而降，戴上裝備粉墨登場，也有硬漢脫下上衣展現肌肉好身材，帥氣英姿令眾人目不轉睛！嘉義縣消防局今年首發2023癸卯年消防農民曆，29日下午舉行發表記者會，由縣長翁章梁、消防局長呂清海及農民曆主角們共同發布，有別於過去，今年以「農工大縣、猛男再現」為主軸，刊載消防弟兄最英勇、美麗的身影，結合節氣概念宣導消防觀念，吸睛又實用。

▲▼ 農工大縣猛男再現！嘉義縣消防局首發消防農民曆 。（圖／嘉義縣政府提供）

打火兄弟水裡來，火裡去，為應付高難度救援任務，不但要精進救援技能、精實戰力，練就一身好本事，更要時刻保持最佳體能狀態，堪稱是最專業的公務人員，自去年發表「虎力勇消防桌曆」獲得各界好評後，今年緊接著推出消防農民曆，展現嘉縣消防團結強韌的內心，更以消防英雄「兔」gether口號伴鄉親迎新年。

▲▼ 農工大縣猛男再現！嘉義縣消防局首發消防農民曆 。（圖／嘉義縣政府提供）

今年8月7日晚間，番路鄉葫蘆谷有17名溯溪遊客因天雨過大山洪爆發一度受困，所幸消防局接獲通報火速趕往全數救出，農民曆特別以此救援案為封面，展現消防戰力，翁章梁今也頒發感謝狀給第三大隊肯定救援有功人員；而封底仿照傳統農民曆經典的「相生相剋圖」，用趣味圖文加強民眾對於各式消防狀況的應變之道。

▲▼ 農工大縣猛男再現！嘉義縣消防局首發消防農民曆 。（圖／嘉義縣政府提供）

內部彩頁照片風格以「水域」、「山域」、「救助」等情境，結合嘉義縣在地觀光景點，呈現他們的專業及體魄，還結合一般月曆設計新增NOTE記事欄位，實用度大大提升。

現場由消防人員手持各式裝備，包括救災儀器、餘震偵測儀、氧氣球等走秀登場，向眾人展現平時工作狀況，布袋分隊消防員李旺在寒冷的年末脫下上衣秀出健美身材，他同時也是農民曆6月份的內頁人物，非常有看頭。

▲▼ 農工大縣猛男再現！嘉義縣消防局首發消防農民曆 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁指出，消防弟兄與鄉親是很正面的關係，只要他們出現就是來解決民眾疑難雜症與苦難，以勇者之姿不畏懼困難救助脫困，過年要到了，弟兄以農民曆及照片建立另一種形象，陪伴大家2023一整年，農民曆內包括生肖、星座、節氣，也很有巧思設計相剋圖解，創意無限，希望讓鄉親了解消防局全年無休與大家站在一起，給他們最大的鼓勵。

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