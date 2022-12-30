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墜谷重傷！她靠「Find My iPhone」內建功能順利獲救

受困女子靠著蘋果手機的Find My iPhone功能，成功獲救。（圖／翻攝自San Bernardino County Fire臉書）

▲受困女子靠著蘋果手機內建的「尋找（Find My）」功能，成功獲救。（圖／翻攝自San Bernardino County Fire臉書）

圖文／CTWANT

手機是許多人生活中，除了通訊功能外，日常生活不可或缺的智能物品之一。美國加州一名女子，更是在關鍵時刻，靠了身邊的手機救了一命。這名女子在幾天前的耶誕節假期，結束完家庭聚會準備開車返家時，不小心連人帶車墜落到60公尺深的懸崖。身受重傷又受困懸崖深處的她，最後是靠著蘋果手機Find MyiPhone功能，成功讓警方定位找到她，才得以及時送醫治療。

綜合外媒報導，聖伯納迪諾郡（San Bernardino County Fire Department）消防局表示，耶誕節隔天他們接獲報案，有人指稱在某處高速公路旁，其下方約莫60公尺的懸崖處，發現一輛翻覆車輛，後來是出動一輛重型救援卡車與3台發動機前往現場救援，才救回一名車禍翻落受重傷的女子。

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▲該名婦女身受重傷。（圖／翻攝自San Bernardino County Fire臉書）

消防員表示，該名受傷女子在25日與家人聚餐後，駕車返家途中突然失去音訊，家人擔心她遭遇不測，不過由於該名女子不是使用iPhone 14系列手機，所以家人便用iPhone裡的「尋找（Find My）」功能，搜尋她的下落，結果搜出女子被困在高速公路某一側，立即撥打電話報案。

救援小組於是依「尋找」App的定位位置到達現場，發現該名女子身受重傷卡在車內，最後是在消防人員與護理人員的合作下，才順利被扛回地面送醫，但因翻落的距離很深，女子傷勢不輕，目前仍在醫院接受治療。

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