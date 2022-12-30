陸「核酸檢測亭」被上網拍賣！解封全閒置「高級款4.3萬元」

▲「核酸檢測亭」被上網拍賣，但銷量似乎不佳。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸防疫鬆綁後，廣設在各地的「核酸採樣亭」大量閒置，近日竟傳出被人放到網路上拍賣，除了普通的鋼構款外，還有內設「正壓系統」的高級款，售價從數百元至上萬元人民幣不等。

根據《紅星新聞》報導，二手交易平台「閒魚」上出現了許多「核酸採樣亭」的出售訊息，其中一名賣家趙先生透露，這是他們工廠剩餘的樣品，「我們是2020年的時候開始做的，賣過幾批，現在剩2個樣品。」

趙先生指出，他們是核酸亭的生產廠商，以前他們廠都是把核酸採樣亭直接賣給檢測機構的，現在基本沒有新訂單了，打算以成本價9800元（約4.3萬元）／個處理掉剩下的2個樣品，「但目前一個都沒賣出去。」

另一名賣家郭女士是鄭州市某家第三方檢測機構的工作人員，在新冠疫情發生前，他們專注於食品、環境等領域的相關檢測，疫情爆發後，他們取得新冠病毒核酸檢測資質，開展核酸檢測業務。

郭女士說，「我們是2.8萬左右買的，領導說一萬多賣出去就行。其實我們也不是為了掙錢，主要是閒置了有點浪費，有人需要我們就轉出去。」

不過，郭女士提到，掛上「閒魚」約有兩週的時間了，目前還沒賣出過半個採樣亭，「很多核酸檢測公司現在都不做了，採樣亭會大量閒置，閒置之後怎麼處理、怎麼再利用，估計會是很多公司面臨的問題。」