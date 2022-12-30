陸官方宣布1020項商品1／1起實施低於最惠國稅率　新冠藥原料免關稅

▲江蘇揚州一間藥企趕工生產新冠藥物。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院關稅稅則委員會昨（29）日宣布，2023年1月1日起，對1020項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率。其中，抗新型冠狀病毒藥原料（奈瑪特韋）的2023年暫定稅率將降為0，部分抗癌藥原料和鎮癌痛藥品也實施零關稅。

《每日經濟新聞》報導，為保障人民健康，減輕患者經濟負擔，對部分抗癌藥原料、抗新型冠狀病毒藥原料、鎮癌痛藥品實施零關稅，降低假牙、血管支架用原料、造影劑等醫療用品進口關稅。

大陸在近年公布的新一年關稅調整方案中，皆包含藥品原料、藥品和醫療產品的免稅內容。此外，為刺激民眾民生消費量能，嬰幼兒食用的均化混合食品、凍藍鱈魚、腰果等食品，咖啡機、榨汁器、吹風機等小家電的進口關稅也都調降。

同時，為加強資源供應能力，提升產業鏈供應鏈韌性和加速製造業創新發展，陸官方也針對鉀肥、未鍛軋鈷等實施零關稅，降低部分木材和紙製品、硼酸等商品進口關稅；降低鈮酸鋰、電子墨水屏、燃料電池用氧化銥、風力發電機用滾子軸承等商品進口關稅。

大陸商務部研究院國際市場研究所副所長白明表示，大陸過去關稅調整比較看重進口設備和原材料、關鍵技術等跟產業升級高度相關的內容，「隨著人民收入水平的提升，在差異化消費方面也需要提高，因此，近年來在消費品方面的降稅幅度也越來越大。」