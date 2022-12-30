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大陸 大陸焦點 特派現場

2022大陸十大社會事件（下）：「白紙」催出解封　「清零」變不公布數據

▲▼北京民眾舉辦哀悼烏魯木齊火災遇難者活動，並高舉白紙表達抗議。（圖／路透社）

▲民眾高舉白紙，要求解封。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

烏魯木齊火災點燃「白紙運動」　各地民眾上街高喊「解封」

中國大陸官方堅持「動態清零」的防疫政策，強力的封控措施催生了眾多亂象，也嚴重影響到經濟發展與人民生計，在各地民怨高漲的情況下，新疆烏魯木齊11月24日發生了一起火災，導致至少10人喪生，當地人質疑是封控措施導致罹難者無法逃生，自發性的於25日上街抗議，要求官方解封，並包圍了政府大樓。

烏魯木齊抗議的消息傳出後，許多城市開始有居民自發舉辦哀悼活動，其中，最先引起大量關注的，就是上海烏魯木齊中路11月26日深夜的活動，當晚除了悼念火災遇難者外，也有人喊出要求解封的口號，並出現了高舉「白紙」的舉動。

為烏魯木齊遇難者哀悼的活動從上海、北京擴散到幾乎全國各地，並爆發了多場警民衝突，由於許多參與者都高舉「白紙」，這場運動也因此被稱為「白紙運動」「白紙革命」。

▼北京一處發熱門診。（圖／路透社）

▲▼北京疫情,火葬場,殯儀館,發熱門診,醫院。（圖／路透社）

放棄「清零」疫情大爆發　全民搶藥、火葬場24小時運作

11月底全國各地爆發「白紙運動」後，中國大陸官方12月7日發表了「關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知」（俗稱：新十條），確定放棄「清零」政策，不再實施強力封控措施，開始與疫情共存。

隨著防疫鬆綁，大陸的疫情也急速升溫，醫院的發熱門診大排長龍，感冒藥、退燒藥嚴重缺貨，12月中旬左右，北京更出現了殯儀館、火葬場預約大爆滿，焚化爐得24小時不間斷運作的情況。

疫情快速發展下，大陸官方難以掌握精確染疫數字，從12月14日起不再公布無症狀感染者的數據，大陸國家衛健委更進一步於12月25日起不再公布每日疫情數據，僅由疾控中心公布相關疫情數據，供參考和研究使用。

▼四川瀘定地震，救難人員搭橋搶救。（圖／路透社）

▲▼四川省甘孜州瀘定縣地震。（圖／路透社）

四川瀘定地震6.8強震　2017年九寨溝後最嚴重

四川省甘孜藏族自治州瀘定縣9月5日下午12時52分18秒發生規模6.8強震，根據大陸官方統計，截至9月11日下午17時，共造成至少93人死亡、25人失聯、423人受傷。該起地震的規模、死傷情況也是四川自2017年九寨溝地震以來最嚴重的一次。

地震發生的同日，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等先後向罹難者與家屬致上哀悼與慰問，並提到若需要協助將提供必要支援。對此，國台辦發言人朱鳳蓮8日表示，災情發生後，台灣各界通過各種形式向災區表達關切慰問，台商台企踴躍向災區捐款捐物，「我們對此表示感謝」。

▼鄭州是「爛尾樓」事件重災區。（圖／紅星新聞）

▲▼爛尾樓,鄭州爛尾樓 。（圖／紅星新聞）

建商沒錢預售屋成「爛尾樓」　屋主串連掀「停貸潮」要求復工

中國大陸6月底爆發「爛尾樓」風波，多地房地產開發商因疫情、通膨、債務等原因資金斷鏈，導致預售建案停工。預售建案的屋主為了維權，發起集體停繳房貸，要求建案復工，西安甚至還爆發了抗議事件。

停貸潮進一步造成了房地產市場的惡化，也影響到金融體系的運作，中共中央政治局於是在7月28日的會議上提出「保交樓、穩民生」，強調必須穩定房地產市場，各地政府也推出相關政策，才令部分爛尾樓重新復工。

▼存戶無法提款，舉布條抗議。（圖／翻攝推特）

▲數千名河南村鎮銀行儲戶鄭州維權。（圖／翻攝自推特）

河南村鎮銀行不給存戶提款　地方官員暗中用「賦紅碼」維穩

河南省4家村鎮銀行4月18日突然關閉了網路銀行、手機銀行等系統，導致許多人無法提款，甚至親自前往銀行也無法領錢，大批存戶求助無門，多次聚集在銀行、銀保監局外抗議，要求「還我積蓄」，但都遭到警方驅離，期間甚至發生了流血衝突。

事件發展至6月，還傳出大量存戶的健康碼突然被「賦紅碼」，導致無法出門提款，也沒辦法外出維權，懷疑是地方政府的官員在暗中操作。「賦紅碼」事件後來被證實有官員涉入，包含鄭州防疫指揮部社會管控指導部部長、副部長在內的多人被撤職、降級。

一直到7月11日，河南銀保監局、河南省地方金融監管局才終於給出了處理方案，稱將對村鎮銀行帳外業務客戶本金分類分批開展先行墊付工作。據河南許昌警方通報，村鎮銀行案已經逮捕234名犯嫌，以呂奕為首的犯罪團伙非法控制禹州新民生等4家村鎮銀行，涉嫌實施系列嚴重犯罪。

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