小4時埋白酒！他「立志娶班上女同學」　16年後挖出一看傻了

▲男子在小學四年級時，為了一名女同學埋了一瓶白酒。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

哭笑不得！大陸河南有一名男子，國小四年級在自家門口埋了一瓶白酒，打算等長大結婚時喝，當時他暗戀同班同學，16年後如願抱得美人歸，眼看馬上要當爸爸了，他想起藏酒的事情，於是挖出當年埋的那瓶酒，結果卻大失所望。

綜合陸媒報導，男子就讀國小四年級時，喜歡班上的一名女同學，立志將來要娶回家當老婆，還在住家廚房旁的一塊空地埋下一瓶白酒。轉眼間過了16年，意外的是，他真的如願娶到當年心儀的女同學，而且馬上要當爸爸了，因此，他找到過去埋酒的地方，把白酒給挖出來。遺憾的是，酒瓶雖然還在，但瓶內的白酒因為時間過太久，已經蒸發掉，一滴也不剩了。

▲酒瓶還在，但瓶內的酒一滴不剩。（圖／翻攝自微博）

有網友指出，男子埋的瓶裝酒，看起來像是個空瓶，就算還有酒，也沒有什麼酒味了。事實上，埋酒也是有方法的，不是什麼酒都能埋，首先不能是勾兌的白酒，要50度以上高濃度糧食酒；其次，容器要使用陶罐，不能使用玻璃瓶，而且一定要密封，否則酒會蒸發掉。最後，埋酒的深度要在1公尺左右，時間不要超過10年。

那麼，白酒是否越陳越香，放越久就越好喝？情況不一定，如果是高濃度的糧食酒，密封也很到位，在地底發生一系列化學反應後，或許香氣會比較濃，口感柔和、入口醇厚；反之，若是低濃度的白酒，存放時間太久，酒精含量就會更低，口感會變不好，甚至會有酸臭的味道。

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