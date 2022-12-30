　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男友嫌身材逼隆乳！又因兄弟「1句話」爆氣提分手...她心寒放生

男友嫌棄她外表，甚至要她存錢去隆乳。（示意圖／PIXABAY）

▲男友嫌棄她外表像小孩般幼稚，要她存錢去隆乳。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

每個人的穿衣風格都不同，但不應該是嫌棄另一半的理由。一名女網友抱怨，男友交往到後期常對她的外表、穿著不滿意，甚至要她去隆乳，最後還因為朋友的一句話，在大馬路上跟她提分手。

原PO在Dcard表示，和男友交往2年多，一開始男友總笑說她穿衣風格很可愛，結果到後期常常不耐煩，無論是穿著、買的東西等，都有理由拿來嫌棄，之後更直接說對她的外表不滿意，嫌她幼稚之類的，要她存錢去整形、隆乳，讓她相當受傷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，某次吃飯時，男友的朋友一句「欸你怎麼帶了一個小朋友出門」，結果男友直接把她帶出去，在人來人往的路邊提分手，「男友說我的表現讓他很沒面子，他以後在朋友面前抬不起頭，不管我怎麼道歉說會改，他一樣冷漠堅決要分手。」

她渾渾噩噩過了一陣子，最後是朋友看不下去，拿了衣服、化妝品、保養品給她，安慰她失戀可以大哭，但就是不能變醜，才慢慢從失戀的悲傷走出。經過改造後，她變得越來越有自信，「謝謝你的離開，讓我看見不一樣的自己，或許過去的我是不太漂亮，但至少我很滿意現在的自己，我會越來越好，好到你根本不配。」

貼文曝光後，許多網友留言安慰「理由都是假的，分手才是真的」、「世上沒有醜女人只有懶女人」、「這很明顯就是男的不愛了，才會什麼都會看不順眼」、「只顧自己面子的人沒什麼好值得留戀的，總會有懂得欣賞的人珍惜妳」。

延伸閱讀
嘉義老婦除濕機當電暖器取暖！半夜竟冒黑煙　慘遭嗆傷身亡
只喝瓶裝水…網紅到峇里島度假仍「吐到像瀑布」　虛脫給忠告：這藥必帶！
苗栗銅鑼車站前大亂鬥　2男爭風吃醋撂人車拚！4打1全送辦

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
快訊／連10天疫情升溫！　2歲女童發病3天亡
快訊／洪一中確定Thank you！　富邦悍將還有2人請辭
太狂！連兩戰大三元狂砍95分33籃板　又創NBA第一人紀錄
快訊／台股2022年大跌22%　每位股民帳面虧損100萬
男傳訊「往妳子宮裡內O」　睡一半遭6人亂棒打死
好市多買i14 Pro！他轟退貨SOP「根本刁難」　內行揭關
陳紫渝年曆封面曝光！免費發1000份　前200名有甜蜜互動

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

連假車潮湧現！國道「紫爆車速20km↓路段」出爐　停看煙火罰6千

快訊／連10天升溫！今本土＋27220、另增34死　2歲女童發病3天亡

新竹出現「恐怖巨響」好幾天！當地人嚇瘋

男友嫌身材逼隆乳！又因兄弟「1句話」爆氣提分手...她心寒放生

好市多買i14 Pro！他轟退貨SOP「根本刁難」　內行揭關鍵打臉

追曙光不用出門！天文館直播元旦熱門景點日出「彈指間全掌握」

館長沒出全力「Toyz只撐3分鐘」是羞辱？大票見1關鍵搖頭了

Toyz「3小時就被逐出師門」！他舉這人慘況：館長的錢有這麼好賺嗎

文總《WE ARE》重量級卡司再一波　雲門舞集演出伴觀眾守歲

館長狂尻頭部「3分鐘打趴Toyz」！他揭1問題怒喊：根本羞辱人

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

調皮男模仿變臉踢鐵板 被本人抓包遭激情處罰

《單身2》新男嘉賓一來就牽到女神　她秒暈：我越界也沒關係？

紙杯+瓶蓋DIY迷你足球員　利用橡皮筋彈性挑戰射門

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

躺巨狗枕「睡得超香甜」 米克斯汪爽到嘴巴張超開

連假車潮湧現！國道「紫爆車速20km↓路段」出爐　停看煙火罰6千

快訊／連10天升溫！今本土＋27220、另增34死　2歲女童發病3天亡

新竹出現「恐怖巨響」好幾天！當地人嚇瘋

男友嫌身材逼隆乳！又因兄弟「1句話」爆氣提分手...她心寒放生

好市多買i14 Pro！他轟退貨SOP「根本刁難」　內行揭關鍵打臉

追曙光不用出門！天文館直播元旦熱門景點日出「彈指間全掌握」

館長沒出全力「Toyz只撐3分鐘」是羞辱？大票見1關鍵搖頭了

Toyz「3小時就被逐出師門」！他舉這人慘況：館長的錢有這麼好賺嗎

文總《WE ARE》重量級卡司再一波　雲門舞集演出伴觀眾守歲

館長狂尻頭部「3分鐘打趴Toyz」！他揭1問題怒喊：根本羞辱人

連假車潮湧現！國道「紫爆車速20km↓路段」出爐　停看煙火罰6千

二手店買1物「挖到富翁銀行帳戶」　私藏A片也看光！他一開箱驚呆

快訊／長瀨昆妮「床上連結」連千毅影片瘋傳　男女主角回應了

快訊／連10天升溫！今本土＋27220、另增34死　2歲女童發病3天亡

球王比利辭世時尚圈同聲哀悼　德超模難忘一同登世足賽開幕式

35歲金鐘視帝突「一夜白頭」！　PO亂髮照嚇壞網：只長在這個位置

1人卡2位！綠批林奕華放生市民還卡補選　「對得起投給你的9萬票？」

高獲利報酬詐騙　宜蘭警成功阻詐...保民眾5萬血汗錢

12月房市旺季不旺　信義：議價幅度持續緩增

富邦悍將宣布沒續約洪一中　鄭兆行、鍾承祐請辭

男友面前被騎...噴「滿手嘉明」　她崩潰：快給我衛生紙！

生活熱門新聞

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！吃重拳倒下

今晚17：32進入水逆！　4星座要當心了

「好市多周子瑜」趴浴缸拍寫真　粉絲看傻了

Toyz被打笑說「肌肉棒子」！館長不簽約了

老公抱弟媳「一手伸到下體」！妻忍10年：是個婊

12星座「新年運勢」一次看！雙魚財運滾滾

「兒子故意考96分」媽媽求解　過來人點破

蝦皮店到店準時打烊遭踹門！店員反擊被讚爆

爽交到「阿嬤型女友」　他付完帳一看手機傻眼！

3縣市大雨！10級強風來了　跨年下最大

12星座「2023好事要發生了」！

訂位接滿！耶誕夜「8成座位突取消」

逛UNIQLO變內褲賊　他曝「最新後續」！千人炸鍋

土耳其登機被攔住！台妹「慘噴4萬」還被羞辱

更多熱門

相關新聞

母臥病20年　男怒吼：怎還不死？

母臥病20年　男怒吼：怎還不死？

現代醫學越來越發達，平均壽命也隨之增長，而老人長照也成了一項重要的社會課題。大陸江西一名男子的母親已經長期臥病20年，日前他突然情緒崩潰，對著母親大吼「怎麼還不死啊」，畫面令人相當心酸，也引起熱議。

魚乾噴殺蟲劑！2歲女童吃下「口吐白沫抽搐」

魚乾噴殺蟲劑！2歲女童吃下「口吐白沫抽搐」

宥勝「遺書堅持寫這一點」！

宥勝「遺書堅持寫這一點」！

台灣女優空姐裝現身　曝遇暴龍級對手

台灣女優空姐裝現身　曝遇暴龍級對手

比日本還嚴！這國全面禁止陸客入境…一文看懂全球邊境新規

比日本還嚴！這國全面禁止陸客入境…一文看懂全球邊境新規

關鍵字：

Dcard隆乳周刊王

讀者迴響

熱門新聞

「賽德克張孝全」遭痛毆亡！惡徒遭起訴

網紅胖虎拍電影床戲「遭同劇男星伸指入侵」！

櫃台員工變富豪！　最狂「繼承者」砸2.1億買礁溪地

59歲富豪睡遍AV女優終收山！婚後才知嫩妻真實身分

妻子點香碰到氧氣罩...病床丈夫上半身燃燒死亡

百萬YTR愛情長跑9年「求婚成功」！

小甜甜爆婚變「早有徵兆」！

獨／花50元中大樂透4.85億！　今年最大獎已領走

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！吃重拳倒下

華視主播出車禍「臉毀了」還腦出血！

今晚17：32進入水逆！　4星座要當心了

長榮海運年終開獎！　豪發45個月

嫩妹獻初夜血染床單！男友竟追討清潔費

「好市多周子瑜」趴浴缸拍寫真　粉絲看傻了

「信樂團」幕後推手猝逝！　路邊突倒下送醫不治

更多

最夯影音

更多
白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白
輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面