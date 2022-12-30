男友嫌身材逼隆乳！又因兄弟「1句話」爆氣提分手...她心寒放生

▲男友嫌棄她外表像小孩般幼稚，要她存錢去隆乳。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

每個人的穿衣風格都不同，但不應該是嫌棄另一半的理由。一名女網友抱怨，男友交往到後期常對她的外表、穿著不滿意，甚至要她去隆乳，最後還因為朋友的一句話，在大馬路上跟她提分手。

原PO在Dcard表示，和男友交往2年多，一開始男友總笑說她穿衣風格很可愛，結果到後期常常不耐煩，無論是穿著、買的東西等，都有理由拿來嫌棄，之後更直接說對她的外表不滿意，嫌她幼稚之類的，要她存錢去整形、隆乳，讓她相當受傷。

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原PO透露，某次吃飯時，男友的朋友一句「欸你怎麼帶了一個小朋友出門」，結果男友直接把她帶出去，在人來人往的路邊提分手，「男友說我的表現讓他很沒面子，他以後在朋友面前抬不起頭，不管我怎麼道歉說會改，他一樣冷漠堅決要分手。」

她渾渾噩噩過了一陣子，最後是朋友看不下去，拿了衣服、化妝品、保養品給她，安慰她失戀可以大哭，但就是不能變醜，才慢慢從失戀的悲傷走出。經過改造後，她變得越來越有自信，「謝謝你的離開，讓我看見不一樣的自己，或許過去的我是不太漂亮，但至少我很滿意現在的自己，我會越來越好，好到你根本不配。」

貼文曝光後，許多網友留言安慰「理由都是假的，分手才是真的」、「世上沒有醜女人只有懶女人」、「這很明顯就是男的不愛了，才會什麼都會看不順眼」、「只顧自己面子的人沒什麼好值得留戀的，總會有懂得欣賞的人珍惜妳」。

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