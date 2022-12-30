跨年「3大開運法」曝！命理師掛保證：財運、桃花一路旺到2024

▲跨年當天重頭戲雖是跨年夜，但若能掌握當天財運、愛情桃花、健康的開運撇步，將一路旺到2024。（示意圖／Pexel）

圖文／CTWANT

明（31）天就是2022年最後一天了，跨年後將迎接全新的2023年，命理學家「清水孟國際塔羅小孟老師」就分享跨年當天3招開運法，分別是開財運大法、愛情桃花和健康轉運法，「跨年當天握鈔票、黃紙、礦泉水，一路旺到2024年。」

一、開財運大法：

[廣告]請繼續往下閱讀...

在跨年當天準備2023元的錢，代表迎接2023年到來，並在跨年倒數時抓著金錢冥想鈔票掉滿地，就能在2023年大發八方財。

二、愛情桃花轉運法：

在跨年前準備一張白色的紙，在紙上畫一個圓，白色為兔年開運色，因兔子身體為白色，圓代表正緣，只要在跨年倒數時，握著畫了圓圈的白紙，再冥想一大堆玫瑰花，就能在2023找到正緣。

三、健康轉運法：

想要求健康的人，可以在跨年前準備一罐礦泉水，在礦泉水外綁一條白線代表純白潔淨之水，倒數時握著礦泉水，冥想天使前來，就能得到大天使拉斐爾的加持，之後再喝下就能好運連連，身體得到紓緩。

不過，小孟老師也強調，「若你比較貪心三個都要，請你三個同時做，但建議做一個效果比較強。」

延伸閱讀

▸ 自備款不足「建商公司貸」下場慘 北北桃8500戶拿房抵押升息恐斷頭

▸ 揪男友共洗鴛鴦浴…他嫌「這畫面」喊：很噁心 妹子怒：很不尊重

▸ 請男友順路載「綠茶閨密」竟意外譜出新戀情 2年後結婚還厚臉皮：妳一定要來參加