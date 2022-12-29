彰化離奇車禍！女駕駛「被小蟲嚇到」衝圍牆　夫彈撞車頂不治

▲彰化離奇自撞死亡車禍。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

離奇！彰化縣1名黃姓女子(27歲)開車後座載著劉姓丈夫(25歲)及4歲女兒、3歲兒子出門上班上學，行經河東路時，自撞路旁宮廟的圍牆，還擦撞路旁自小客，丈夫瞬間彈起猛烈撞到車頂，送彰化醫院急救不治身亡，這起車禍在地方傳開，鎮民也感到相當的不可思議，原來是黃女在車禍前疑似有小蟲停到手臂上，她受到驚嚇才會肇禍。

據溪湖警分局初步調查，這起自撞車禍發生在11月30日7時14分許，駕駛黃女開車後座載著劉姓丈夫及2個小孩，沿溪湖鎮河東路北往南直行，自撞路邊圍牆，車頭嚴重毀損，並擦撞停放私人土地上自小客車，造成左前車頭有刮痕。

駕駛黃女胸口疼痛，女兒頭部擦傷、兒子腳部骨折，4人經119救護車送往衛福部彰化醫院急救，但丈夫劉男不治死亡。

據悉，當時氣溫日夜溫差大，經過一夜冷卻效應車內溫度較冷，室外溫度較高，打開車門霎那間，蚊蟲會跟著氣流飛進車內，此時關閉車門，蚊蟲就容易停留在車內。

警方也呼籲駕駛人及乘客行車時務必繫上安全帶，若遇到車內有蚊蟲，建議可開窗戶驅離，邊開車邊趕蟲，容易造成注意力不集中，導致車禍事故發生。由於該肇事車輛行車紀錄器沒錄到是否因驅趕蚊蟲造成，詳細車禍原因，仍在調查釐清中。