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耕建築董座成功挑戰智利極地超馬　黃張維再推「愛到最高點」跑進偏鄉替學童圓夢

▲耕建築董座成功挑戰智利極地超馬　黃張維再推「愛到最高點」跑進偏鄉替學童圓夢。（圖／記者陳弘修攝、黃張維臉書）

▲耕建築（耕薪建設）董事長黃張維董座成功挑戰智利極地超馬。（圖／記者陳弘修攝）

記者陳弘修／台北報導

跑步不只是運動的方式、健康的選擇，從耕建築董事長黃張維身上，還可以發現是一種永不懈怠的事業態度。黃張維今年4月用雙腳征服了南美洲智利的極地賽道，與超馬選手林義傑聯手，在這場艱困的極地馬拉松中勇奪團體賽冠軍，寫下另類的台灣之光。

目前在四大極地超級馬松拉巡迴賽中，已經成功挑戰三個（蒙古戈壁沙漠、非洲納米比亞沙漠、智利阿他加馬沙漠）的黃張維14日在受訪時表示，接下來他將繼續練習，朝著最後一站的南極洲前進，期許自己能完成四大極地賽的大滿貫夢想。積極投入協助偏鄉地區學童的黃張維同時也宣布，目前已經在積極籌辦第二屆的「愛到最高點」公益路跑活動，希望募得的款項能超越去年，讓更多的偏鄉學童能到台北圓夢。

黃張維目前是耕建築（耕薪建設）的董事長，秉持「建築耕心、城市耕耘」的理念，他長期深耕雙北地區，以一站式全方位的重建服務方式，從改建評估、土地開發整合、建築設計到營建工程，在都市更新與危老改建領域表現卓越。

截至目前為止，耕建築在多項大型都更案，成功整合住戶意見，推動在地重建與社區重生，已完成或正在執行的專案遍及台北市中山區、大安區及新北市板橋區、新店區等地，累積多起成功案例的佳績也讓各界肯定他的團隊幫社區脫胎換骨、為城市注入新活力。

▲耕建築董座成功挑戰智利極地超馬　黃張維再推「愛到最高點」跑進偏鄉替學童圓夢。（圖／記者陳弘修攝、黃張維臉書）▲耕建築董座成功挑戰智利極地超馬　黃張維再推「愛到最高點」跑進偏鄉替學童圓夢。（圖／記者陳弘修攝、黃張維臉書）

▲耕建築團隊累積多起都更成功案例佳績。（圖／翻攝黃張維臉書，下同）

▲耕建築董座成功挑戰智利極地超馬　黃張維再推「愛到最高點」跑進偏鄉替學童圓夢。（圖／記者陳弘修攝、黃張維臉書）

▲黃張維與超馬選手林義傑聯手，在智例極地馬拉松替勇奪團體賽冠軍。

談起此次在智力挑戰氣溫、地形多變的嚴酷超馬賽事，黃張維相當有感觸，看著自己在過程中的照片與影片，他說，一路上有不少參賽者因與體能與各式狀況中途退出，但自己告訴自己就是要硬著咬牙撐過，而且跟另外兩位隊友約定好一起出發一起到達，大家相互扶持與打氣，才能從第一天開始就一直保持團隊第一的成績，直到終點。

黃張維表示，自己之所以會啟動跑步人生，主要是起因於身體亮紅燈，他曾經體重飆破90公斤，在開始嘗試跑步後，經過六年的努力，減重30公斤、體脂降至9%，50歲那年完成全馬「破三」的個人記錄，徹底激發了他對馬拉松的熱情，並進而加入挑戰極地馬拉松的行列。

「人不能只活在過去。」今年56歲的黃張維表示，他都可以跑完極地，大家一定也可以跑，一直以來，他也是以熱情﹑毅力、勇於接來期勉所有公司團隊的成員勇於改變，「就像城市也是一樣，需要翻新與修復」，他相信透過好的整合與重建服務，都市更新不再是口號，而是可以真正實現的願景。

除了事業與最愛的超馬，黃張維近年來對公益的投入也是不遺餘力，去年他發起「愛到最高點3886讓愛蔓延」的公益挑戰活動，結合路跑與登山，號召企業界從台北跑到雪山，全程178公里，最後再攀登至3886公尺高峰，為台灣偏鄉學童募得超過230萬元的經費，協助了七所山區學校與偏鄉學童。

從極地奔跑、翻轉城市到為偏鄉點燈，黃張維希望用行動詮釋愛與堅持的極限值。對於今年的「愛到最高點」公益挑戰活動，他表示，已經在積極規劃並籌辦中，希望屆時有更多熱愛公益與運動的人士加入，共同協助偏鄉學校，替學童們圓夢。

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