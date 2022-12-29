涉賄選案遭通緝...蕭景田「手機關機」神隱　地方人士：恐已出國

▲彰化縣黨部主委蕭景田涉賄選被通緝。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨中常委蕭景田，涉及北市新科議員林杏兒樁腳買票案，檢調經約談後，仍遲遲不到案，稍早士林地檢署已對蕭正式發布通緝，由於蕭目前擔任彰化縣黨部主委，黨部人員撥打他手機電話也關機中，連身邊的助理也找不到他。地方鄉親相信他絕不會搞神隱，最有可能就是人已經出國，希望他能盡快出面向士檢說明相關案情。

據悉，國民黨士林北投區黨部執行長曾繁川涉嫌買票，要求選民支持林杏兒，而蕭景田疑似就是資金提供者，士檢深入追查後，將蕭列為行賄被告，並於26日約談其到案，但蕭景田遲遲未到，稍早士檢已正式發布通緝。

蕭景田被通緝的消息傳回彰化，引發地方政壇不小的動盪，知道蕭景田為人的地方鄉親，紛紛表示，他不可能自毀前程，最有可能的就是他早就出國，要不然就是生病了，絕對不可能躲著讓檢方找不到人。

而彰化縣黨部人員表示已經有大約10天以上沒有看到他，宣誓就職日也沒看到蕭出現，今天也試著撥打他手機電話，也關機中、Line也沒接，相當詭異，助理也找不到他人，鄉親也說，以蕭景田在地方的為人，不至於神隱，有可能是出國了，也有可能他獨居人生病了，不管如何，希望他平安並盡快出面對外說明。