「番刀」搶超商得手1萬8千...機車丟魚塭　雨衣赤腳怪盜被逮

記者唐詠絮／彰化報導

彰化芳苑鄉1名有詐欺前科的36歲林姓男子，26日深夜持「番刀」戴口罩、穿雨衣又赤腳，騎機車前往芳苑1間超商搶劫得手1萬8千元，將機車棄置在數公里外的魚塭逃逸，警方組成專案小組，調閱路口監視器追人，今天清晨在其住處將林男逮捕。

▲彰化林男穿雨衣打赤腳持刀搶超商。（圖／記者唐詠絮翻攝）

經查，林男未婚，有詐欺前科，平日以當司機、打零工為業，因為缺錢花用，將腦筋動到超商頭上，26日深夜隨手拿出放置在家中的番刀，預藏在包包內，光著腳丫子，穿著雨衣，騎著機車到芳苑1間超商搶劫，得手18,000元，當時超商工作人員一見到林男掏出刀子，大喊「把錢拿出來」，機警地按下警鈴，過程中所幸沒有人受傷。

▲林男穿雨衣打赤腳持刀搶超商。（圖／民眾提供）

狡猾的林男，搶劫後快步跑出超商，再從暗巷內騎車揚長而去，他沿著偏僻人煙罕至的小徑，騎乘數公里後將機車丟在魚塭旁，將錢花光後再回家，他以為做得天衣無縫，沒想到這一切都在路口監視器掌握，今天清晨被逮捕後坦承犯行，芳苑警方依強盜罪嫌移送。

▲林男搶超商得手後快步跑出超商。（圖／民眾提供）

芳苑警分局長潘智強呼籲，年關將近，各金融機構、超商易成為不法份子覬覦之目標，且犯罪手法的精進增加警方查緝難度，應加強防搶意識，警方也會持續加強各金融機構、超商防搶巡守工作，保障大家財產安全。