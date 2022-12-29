3年來首次完全解禁！　日本返鄉人潮塞爆機場車站

▲大批民眾等著搭乘新幹線。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本正逢跨年假期，而此次也是新冠疫情爆發以來首次沒有外出限制的新年連假，從前幾日開始就已經陸續出現返鄉人潮，而29日更是迎來高峰，大批民眾帶著行李擠爆機場與車站，就連高速公路也是滿滿車潮。根據JR各公司指出，部分新幹線的自由座乘車率更是飆破150%。

根據《日本放送協會》報導，全日空、日本航空29日從羽田與大阪出發，飛往全國各地的所有航班幾乎一位難求，機場國內線更是被大量人潮塞爆。日本國內龍頭航空公司21日公布了新年9天連假的國內線預約情況，搭機人次高達270萬人。其中全日空與日本航空已經恢復到疫情前的83%左右。

▲▼日本各大車站與機場都擠滿返鄉人潮。（圖／達志影像／美聯社）



JR各公司也公布了新幹線下行列車自由座的乘車率，其中東海道新幹線部分列車高達150%，而東北新幹線、上越新幹線以及北陸新幹線的部分列車也超過100%。

高速公路則出現擁擠車潮，其中東名高速公路神奈川縣伊勢原交界點北上路段的時速僅13公里，常磐高速公路埼玉縣三鄉收費站附近北上路段的時速也只有12公里，各地皆塞車。

羽田機場國內線出發大廳也被大量提著行李的乘客擠爆，光是安檢就大排長龍。而當局也在機場設置了新冠篩檢站，許多返鄉民眾則趕在搭機前進行檢測，以免將病毒帶回家鄉。