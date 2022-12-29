買房不寫老婆名就離婚！岳父母聯手情勒　讓他狠批：詐騙父母女檔

▲岳父岳母為了房子和原PO爭吵。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者崔子柔／綜合報導

一名人夫被岳父岳母要求，把房子登記在老婆名下，不要共同持有，讓他相當無奈，「覺得遇到什麼用婚姻關係來勒索人的詐騙父母女檔」。

該名人夫昨（28）日在臉書社團「匿名2公社」發文表示，他和老婆打算之後一起出錢買房子，想登記為共同持有，結果岳母要求登記在老婆一人名下，並以「你不這麼做就是不愛老婆」、「你不敢把房子登記在你老婆名下，你在防老婆啊」等話威脅。

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原PO表示，岳母還說，婚後房子登記誰的都沒差，他們的做法都是登記老婆名字，「你也要這麼做，你男生需要什麼保障」、「你還是堅持房子想要共同持有，不登記給你老婆嗎？這樣明天就去辦離婚」。

▲男子發文。（圖／翻攝自Facebook）



原PO提到，就連岳父也說「你愛老婆就應該聽她的意思去做，你如果愛老婆，為了保護她就算犧牲自己的生命也願意，你願意為你老婆犧牲生命嗎」，聽了一連串情勒的話，讓原PO無奈，「覺得遇到什麼用婚姻關係來勒索人的詐騙父母女檔」。

文章曝光後，網友紛紛留言表示「老婆如果認同也不幫腔真的可以離婚了」、「當下應該要反問岳父有沒有照做」、「結婚最大危機就是父母插手婚姻中的一切」、「要不要反問，這個房子老婆貢獻多少，為什麼要登記在她名下？受不了這種情勒」。