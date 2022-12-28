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社會 社會焦點 保障人權

2天奪2對母子性命！鄉民回想2年前「超痛心車禍」：完全沒改變

▲▼死亡車禍。（圖／民眾提供）

▲黃姓孕婦頭戴全罩式安全帽，但液壓尾門板（紅圈處）高度剛好在她脖子的位置，猛烈撞擊導致頸部斷裂。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市土城一名黃姓孕婦26日撞上貨車慘死、台中一對母子27日過馬路時被公車撞上，送醫不治，短短兩天就因交通事故奪走兩對母子共4條性命。網友看完回想起2年前新北新莊痛心的交通事故，感嘆「直覺就是想起這件新聞，兩年過了什麼都沒有改變」。

有網友在PTT發文表示，他看到台中母子的新聞後，直覺想到2020年新北市新莊發生的死亡車禍。他聲明，沒有故意在傷口上灑鹽，但看到台中的車禍就立刻聯想到這則新聞事件，感嘆「兩年過了什麼都沒有改變」。

▲▼台中公車撞上一家三口，母子雙亡。（圖／季男提供）

▲台中公車撞上一家三口，母子雙亡。（圖／季男提供）

▲▼謝姓女子疑似過馬路，在環狀線新莊幸福站前遭小貨車撞倒，頭部重創陷入昏迷，目前送醫急救中 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲謝姓女子跟男友準備結婚，要過馬路去看房時遇到死結 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，網友想起的新聞發生在2020年7月18日，一對情侶在新北市新莊區環狀線幸福捷運站2號出口前方要過馬路，但謝姓女子卻被45歲鍾姓男子駕駛的小貨車直接撞上，讓本來牽手的兩人瞬間分開，謝女的男友也衝上前抱住滿身是血的女友，轉頭大罵司機。不幸的是，謝女送醫後不治。

網友看完紛紛留言，「每次看到這個標題我就好心痛」、「不要用生命捍衛路權」、「行人地獄」、「用路人自己要注意安全阿」、「再過二十年也不會有改變」、「每次看到這種新聞都很令人難過」、「太多了，光今年就不知道幾，鬼島交通」。

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