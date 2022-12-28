台中公車撞死母女！粉專爆料「是違規慣犯」：我檢舉過2次

▲ 台中公車撞死母子倆，陳姓司機下跪道歉。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者柯振中／綜合報導

台中市學士路、英才路口27日發生死亡車禍，造成30歲李姓女子、年僅1歲的男嬰不治身亡。事後，該班公車也被爆料，先前就曾搶快轉彎而數度遭到檢舉，如今傳出了死亡車禍，也讓許多民眾氣炸。

李女27日與伊拉克籍的季姓丈夫外出吃宵夜，當時推著年僅1歲大的兒子出門，沒想到3人經過學士路、英才路時，竟遭轉彎的公車撞上。

陳姓司機先是撞到了季男，不過沒有立即停下，而是繼續行駛，接著撞上了李女、1歲男嬰，導致李女與男嬰身受重傷，送醫搶救後仍宣告不治。

▲季男來台念書後，與李女結婚，最後在台中定居，沒想到一起車禍意外竟導致一家三口天人永隔。（圖／季男提供）



陳姓司機事後以10萬元交保，28日跑到醫院，向季姓男子、李女的父親下跪道歉，邊哭邊喊「對不起」，同時強調自己不是故意的。

不過，臉書粉專「翻轉大台中交通違規2.0」爆料，該輛公車違規早已不是第一次，雖然不是同一名司機，但該路線時常發生過搶快、逆向與闖紅燈的情事。

▼翻轉大台中交通違規2.0爆料，雖然不是同一名駕駛，但相同路線的公車已被發現數度違規。（圖／翻攝臉書／翻轉大台中交通違規2.0）



「翻轉大台中交通違規2.0」表示，他分別在2018年、2019年檢舉過該輛公車，該車甚至還沒抵達路口中心，就搶先直行車左轉，導致過馬路的阿婆進入車輛死角當中，相當危險。