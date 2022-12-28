　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中公車撞死母女！粉專爆料「是違規慣犯」：我檢舉過2次

▲▼ 台中公車司機撞死母子倆，向家屬下跪致歉。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲ 台中公車撞死母子倆，陳姓司機下跪道歉。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者柯振中／綜合報導

台中市學士路、英才路口27日發生死亡車禍，造成30歲李姓女子、年僅1歲的男嬰不治身亡。事後，該班公車也被爆料，先前就曾搶快轉彎而數度遭到檢舉，如今傳出了死亡車禍，也讓許多民眾氣炸。

李女27日與伊拉克籍的季姓丈夫外出吃宵夜，當時推著年僅1歲大的兒子出門，沒想到3人經過學士路、英才路時，竟遭轉彎的公車撞上。

陳姓司機先是撞到了季男，不過沒有立即停下，而是繼續行駛，接著撞上了李女、1歲男嬰，導致李女與男嬰身受重傷，送醫搶救後仍宣告不治。

▲▼台中公車撞上一家三口，母子雙亡。（圖／季男提供）

▲季男來台念書後，與李女結婚，最後在台中定居，沒想到一起車禍意外竟導致一家三口天人永隔。（圖／季男提供）

陳姓司機事後以10萬元交保，28日跑到醫院，向季姓男子、李女的父親下跪道歉，邊哭邊喊「對不起」，同時強調自己不是故意的。

不過，臉書粉專「翻轉大台中交通違規2.0」爆料，該輛公車違規早已不是第一次，雖然不是同一名司機，但該路線時常發生過搶快、逆向與闖紅燈的情事。

▼翻轉大台中交通違規2.0爆料，雖然不是同一名駕駛，但相同路線的公車已被發現數度違規。（圖／翻攝臉書／翻轉大台中交通違規2.0）

▲▼肇事公車被發現已非第一次違規。（圖／翻攝臉書／翻轉大台中交通違規2.0）

「翻轉大台中交通違規2.0」表示，他分別在2018年、2019年檢舉過該輛公車，該車甚至還沒抵達路口中心，就搶先直行車左轉，導致過馬路的阿婆進入車輛死角當中，相當危險。

 

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
12星座2023好事要發生了！「這星座」財運一飛衝天
51歲義交執勤遭小貨車撞死　10歲女兒淚崩
快訊／台中男18樓墜落　重摔社區中庭「多處肢體變形」
台中公車撞死母女！粉專爆料「是違規慣犯」
快訊／國民黨中常委涉「買票遭通緝」　北市新科議員林杏兒也被約
妹子猛拉黑屎！醫一照驚「腸胃都爛掉」　見減肥菜單搖頭了
正妹被送精神病院「綁床餵藥」...出院檢查沒事！原因扯爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中男18樓墜落　重摔社區中庭「多處肢體變形」

台中公車撞死母女！粉專爆料「是違規慣犯」：我檢舉過2次

國民黨中常委蕭景田涉「買票遭通緝」　北市新科議員林杏兒也被約談

快訊／北市富德公墓傳意外　男騎士摔邊坡「失去呼吸心跳」

北市國民黨議員林杏兒樁腳涉現金買票　20多名里長赴地檢署...他5萬交保

生活困苦仍笑口常開…51歲義交執勤遭小貨車撞死　10歲女兒淚崩

9千元採購案也要A！竹山貪汙案宣判　前鎮長無罪...主秘重判15年

遭盤查拒檢「撞警想落跑」　勇警掃堂腿壓制...搜出折疊刀吸食器

北市信義區跨年晚會防人潮推擠　消防局加派176人支援救護

退休檢察長當志工「不要騷包」拒受訪　投身公益原因：老婆嫌我煩

女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼

美體育主播代班報暴風雪　凌晨厭世連線搞笑爆紅！

弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

張鈞甯爆雷安溥高雄場　遭青峰虧「都是雷」XD

孫錫久《地下菁英》變正義刑警追影帝　「賭場梟雄」崔岷植靠腦賺百億

調皮哥拿巧克力偽裝大便　妹被沾到瞬間崩潰慘叫！

小學生超狂造句大集合　「我很動ㄘ」老師看傻

黃金鼠被媽從背後伸手戳！　怒轉頭張嘴網笑：像在罵人

快訊／台中男18樓墜落　重摔社區中庭「多處肢體變形」

台中公車撞死母女！粉專爆料「是違規慣犯」：我檢舉過2次

國民黨中常委蕭景田涉「買票遭通緝」　北市新科議員林杏兒也被約談

快訊／北市富德公墓傳意外　男騎士摔邊坡「失去呼吸心跳」

北市國民黨議員林杏兒樁腳涉現金買票　20多名里長赴地檢署...他5萬交保

生活困苦仍笑口常開…51歲義交執勤遭小貨車撞死　10歲女兒淚崩

9千元採購案也要A！竹山貪汙案宣判　前鎮長無罪...主秘重判15年

遭盤查拒檢「撞警想落跑」　勇警掃堂腿壓制...搜出折疊刀吸食器

北市信義區跨年晚會防人潮推擠　消防局加派176人支援救護

退休檢察長當志工「不要騷包」拒受訪　投身公益原因：老婆嫌我煩

人夫買房「拒登記妻名下」！遭岳父母痛罵教訓　威脅不給就辦離婚

旅遊業者推5大頂級旅程！90分鐘太空旅行1400萬　搭飛機直奔南極

「無論多麼骯髒的辱罵」　鋼鐵人張伯維球場比中指IG喊話

男星出車禍「沒外傷卻站不起來」！一聽醫生宣判哭了：半年無法跳舞

登BBC專訪　林飛帆：全民做國防後盾「台灣不會變戰場」

辣媽唱歌被拱接吻！兒子凍未條「抓過來喇舌」　她嘆：喝醉了…

義務役恢復1年！黃士修嘆「沒救就是沒救」：連當炮灰的資格都沒有

台灣學生寫作能力「雪崩式崩壞」　30年教師超有感：有些話不能講

最高額鼓勵　北市進出口公會頒發100萬傑出國貿人才獎學金

柑橘營養多！營養師：白絲別剝掉，能抗便秘還能防感冒

巴西毒男頭槌連破2道門　 追逐女主人卻全身爆血亡

社會熱門新聞

快訊／台中公車左轉撞上一家三口！母子雙亡

與伊拉克同學結連理！資優女慘死跨國良緣碎

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」

孕婦騎士撞貨車尾門「斷頸」亡　1屍2命母心碎

週刊爆她夜會保時捷男　雞排妹提告求償吞敗

妻兒遭公車輾斃　夫控「司機速度真的超級快」

輔大副教授涉約會性侵　解聘興訴敗訴

台中公車輾斃母子！盧秀燕探視...家屬痛哭

騎士禮讓救護車卻遭開罰900！警回應

瀕死開腦31天　受虐3歲童已「張開眼睛」

台中清水8車連環撞1死3傷

「性愛行事曆」逼女友當性奴　恐怖男下場慘

雲林出現「假鈔流竄」　外送員及攤商多人遭騙

他花3萬買「愛滋證明」　獲免役下場慘

更多熱門

相關新聞

台中公車狀況多　3客運業者評鑑甲等接連出包

台中公車狀況多　3客運業者評鑑甲等接連出包

台中市1個月內連出3起公車事件，這3家客運業者均獲市府評鑑甲等，台中市議員周永鴻今天質疑，市府每年編列近新台幣30億元補助公車業者，基本安全卻無法達成，應正視評鑑制度。

男砸完店逃4年　警靠一根菸蒂抓到人

男砸完店逃4年　警靠一根菸蒂抓到人

恐怖畫面曝！國4清水段8車連環撞1女遭夾死

恐怖畫面曝！國4清水段8車連環撞1女遭夾死

母遇車禍遭夾死！男慟喊：上月才喪妻

母遇車禍遭夾死！男慟喊：上月才喪妻

輾斃過馬路母子　司機疑有多次違規紀錄

輾斃過馬路母子　司機疑有多次違規紀錄

關鍵字：

台中公車司機

讀者迴響

熱門新聞

宋逸民「飆罵阿Ben吳東諺」偷拍片被翻出！陳維齡傻眼

藝起發光非教會！黃國倫8年前「被離開」澄清：別汙名化

子瑜現蹤林百貨買包　原因讓店員泛淚

分手6年女友崩潰！黃河「爆2年交往激戰80女」

年終急尋！兩張千萬發票還沒領　明年1／5截止

小甜甜爆鬧翻老公「肢體衝突」！分居還互打官司

快訊／台中公車左轉撞上一家三口！母子雙亡

蔡哥突放閃「親密靠肩合照」百萬正妹YTR！

與伊拉克同學結連理！資優女慘死跨國良緣碎

爆被踢出白冰冰節目「楊繡惠正式宣戰」！

公園直接「火車便當」她超配合！

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」

孕婦騎士撞貨車尾門「斷頸」亡　1屍2命母心碎

獨／宋逸民和雙胞胎弟爆不合！

超商美式、拿鐵買1送1限定4天搶喝

更多

最夯影音

更多
女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼

女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼
美體育主播代班報暴風雪　凌晨厭世連線搞笑爆紅！

美體育主播代班報暴風雪　凌晨厭世連線搞笑爆紅！

弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面