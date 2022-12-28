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大陸 大陸焦點 特派現場

快訊／陸對台新人事！　中央對外聯絡部部長宋濤接任國台辦主任

▲▼ 大陸新上任國台辦主任宋濤 。（圖／翻攝 國台辦官網）

▲宋濤新接任大陸國台辦主任 。（圖／翻攝 國台辦官網）

記者任以芳／北京報導

大陸國台辦官網「辦領導」一欄人事出現變動，原國台辦主任劉結一換人，由中共中央對外聯絡部部長宋濤新接任中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室主任。

根據資料顯示，宋濤是1955年4月生，研究生學歷，經濟學博士，中共黨員。曾任外交部紀委書記、黨委委員，外交部副部長，中央外事工作領導小組辦公室副主任，中央外事工作領導小組辦公室主持常務工作的副主任（正部長級），中共中央對外聯絡部部長等。目前也是現任第13屆全國政協教科衛體委員會副主任。

宋濤也有福建經驗，1973年3月起到福建省沙縣插隊，1978年至2001年，先後在福建林學院、福建省輕工業研究所、福建省羅源縣、福建省輕紡工業總公司、福建省國際信託投資公司工作，歷任係副主任、組織部長、研究所所長、縣委副書記、總經理助理、副總裁，其間于1988年9月至1991年8月赴澳洲莫納西大學學習。

之後，宋濤轉往外交體系，2001年至2008年，歷任駐印度使館參贊、駐蓋亞那大使、外交部國外工作局局長、駐菲律賓大使，2008年8月任外交部紀委書記、黨委委員，2011年9月任外交部副部長。2013年11月任中央外事工作領導小組辦公室副主任，2014年9月任中央外事工作領導小組辦公室主持常務工作的副主任（正部長級）。2015年11月任中央對外聯絡部部長。

▼ 目前國台辦新主任為宋濤，其下有陳元豐、龍明彪、潘賢掌三位副主任不變 。（圖／翻攝 國台辦官網）

▲▼ 大陸新上任國台辦主任宋濤 。（圖／翻攝 國台辦官網）

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